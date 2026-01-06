Transferin açıklanması an meselesi! Her şey gece netleşti: Fenerbahçe Guendouzi ile el sıkıştı

Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek adına Matteo Guendouzi transferinde kritik bir aşamaya geldi. Sarı-lacivertliler, Lazio ile yürütülen görüşmelerde somut adımlar atarak süreci büyük ölçüde netleştirdi.

25 MİLYON EUROLUK HAMLE

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco’nun kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki Fransız futbolcu için Lazio’ya 25 milyon euro teklif etti. Bu rakamla birlikte transfer masasında dengelerin Fenerbahçe lehine döndüğü ifade ediliyor.

Başkan Sadettin Saran’ın da doğrudan dahil olduğu görüşmelerde taraflar büyük oranda anlaşma sağladı. Lazio’nun, bonservis bedeline ek olarak bonus maddeleri talep ettiği ve pazarlıkların bu başlıkta sürdüğü öğrenildi.

OYUNCU TARAFI TAMAM

Öte yandan akşam saatlerinde gelen habere göre; Fenerbahçe, şu anda Lazio’da yıllık 2,5 milyon euro kazanan Guendouzi ile el sıkıştı. Anlaşmaya göre Fransız orta saha, sarı-lacivertlilerden yıllık 4 milyon euro maaş ve performansa dayalı bonuslar alacak.

BU HAFTA GELİYOR

Transferde artık son aşamaya gelinirken, Fenerbahçe’nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması ve Guendouzi’yi bu hafta İstanbul’a getirmesi bekleniyor.