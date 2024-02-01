Transferin son gününde Enes Ünal ile anlaşma sağlandı! 20 milyon euro bonservis ödenecek

2020-21 sezonu başında 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye imza atan Enes Ünal'ın performansı İngiltere'ye kadar uzandı. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala İngiliz ekibi Bournemouth Enes Ünal için devreye girdi.

20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında olan Enes Ünal için bu ücreti ödemeye hazır olduğunu söyleyen Bournemouth yetkilileri, Getafe ile görüşmelere hız verdi. Enes Ünal ile anlaşan Bournemouth'un Getafe'yi ikna etmesi durumunda bu transfer resmen açıklanacak.

TRANSFERİ HEMEN KABUL ETTİ

İngiltere'den gelen bu teklifi hemen kabul eden Enes Ünal'ın Getafe'den anlayış beklediği ve yönetimle görüşme yaptığı aktarıldı.





