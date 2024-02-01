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  4. Transferin son gününde Enes Ünal ile anlaşma sağlandı! 20 milyon euro bonservis ödenecek

Transferin son gününde Enes Ünal ile anlaşma sağlandı! 20 milyon euro bonservis ödenecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.02.2024 12:29 | Son Güncelleme:
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İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Enes Ünal için transfer döneminin son gününde sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un Enes Ünal ile anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.

Transferin son gününde Enes Ünal ile anlaşma sağlandı! 20 milyon euro bonservis ödenecek
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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2020-21 sezonu başında 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye imza atan Enes Ünal'ın performansı İngiltere'ye kadar uzandı. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala İngiliz ekibi Bournemouth Enes Ünal için devreye girdi.

20 MİLYON EURO

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Güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında olan Enes Ünal için bu ücreti ödemeye hazır olduğunu söyleyen Bournemouth yetkilileri, Getafe ile görüşmelere hız verdi. Enes Ünal ile anlaşan Bournemouth'un Getafe'yi ikna etmesi durumunda bu transfer resmen açıklanacak.

TRANSFERİ HEMEN KABUL ETTİ

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İngiltere'den gelen bu teklifi hemen kabul eden Enes Ünal'ın Getafe'den anlayış beklediği ve yönetimle görüşme yaptığı aktarıldı.

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Enes Ünal getafe atan transfer dönemi sezon
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