Travel Turkey İzmir Fuarı hem fiziki hem sanal ortamda açılacak

İZMİR (AA) - Bu yıl 3-5 Aralık'ta düzenlenecek Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı ve Kongresi, hem fiziki olarak hem de internet üzerinden misafirlerini ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek fuarın tanıtımı için Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen basın toplantısında, fuarın ilk kez hibrit olarak düzenleneceğini belirtti.

Sektör temsilcilerini hem sanal hem fiziki olarak bir araya getireceklerini anlatan Soyer, fuarın ana temasının ise "Akdeniz" olarak belirlendiğine işaret etti.

İzmir'de turizmi 12 aya yaymak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Soyer, pandemi sürecinin bir fırsata çevirerek kenti turizm anlamında dünyanın sayılı destinasyonlarından biri haline getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Almanya'nın Türkiye'yi pandemi sürecinde riskli bölge ilan etmesine tepki gösteren Soyer, "Bunu aceleye getirilmiş, yanlış bir karar olarak görüyoruz. Çünkü ülkemizde turizm bölgelerinde virüs riskine karşı her türlü tedbirin alındığı ve gerekli hazırlıkların yapıldığını biliyoruz. Havalimanlarından uçaklara, otellerden restoranlara kadar ülkemizde çok sıkı önlemler alındı. Tüm bu sebeplerle Almanya'nın kendi vatandaşlarına dönük Türkiye'ye seyahat uyarısını yeniden değerlendirmesine yönelik bir çağrı yapmak istiyorum." dedi.