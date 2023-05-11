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TREDAŞ yapay zeka erken uyarı sistemi ile iş güvenliğini sağlayacak

11.05.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) TÜBİTAK destekli geliştirilen yapay zeka erken uyarı sistemi EWSAI ile saha ekiplerinin iş güvenliğini sağlayacak.

Yapay zeka erken uyarı sistemi sayesinde, sahada yürütülen çalışmaların gerçek zamanlı izlenerek, insan kaynaklı ihlal ve ihmallerin önüne geçilmesini hedefliyor.

TREDAŞ Lüleburgaz Teknik Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programda sistem gazetecilere tanıtıldı.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, burada yaptığı konuşmada yapay zeka sistemi ile iş sağlığı güvenliğinde çok önemli bir adım attıklarını söyledi.

Çalışmalarına yenilenen teknolojik gelişmeleri de dahil ettiklerini belirten Bilgili, "Bugünü anlamlı kılan insana verdiğimiz değer, çalışana verdiğimiz değer oldu. Odağımızda çalışanlarımız var. " dedi.

Bilgili, projenin nihai sonucuna yaklaşık 4 yıllık çalışma ile ulaştıklarını bildirdi.

Yapay zekanın çok fazla ve farklı örnekleri olduğunu dile getiren Bilgili, "İnanmakta biraz zorluk çektik ama geldiğimiz noktada çok meşakkatli bir çalışma oldu bu. 4 yıla varan bir sürede yapılan çalışmaların neticesi. Sonucunda bugün bunun mümkün olacağını gördük. Enerji çalışanlarımızın ayağına taş değmesin diyorum. Bu çalışmaları sürekli geliştirmek önemli. Bu adımı daha ileriye götürmek önemli. Sektör olarak bunun bir adım olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarımız artarak, kalitesinin de artarak devam edeceğini ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Geliştirdikleri sistemi "TREDAŞ can dostu" olarak nitelendiren Bilgili, sistem sayesinde iş kazası sayılarının azalacağına inandığını kaydetti.

Konuşmanın ardından yapay zeka donanımına sahip platform aracıyla simülasyon yapıldı.

PROGRAM NASIL ÇALIŞIYOR

Görüntü işleme algoritmaları ile platformlu aracın uygun alanlarına konumlandırılan hareketli kameralar sayesinde arıza onarım bakım çalışmalarını yapay zeka ile 7 gün 24 saat esasına göre izlenebiliyor. Video analitik altyapısı sayesinde platform üzerinde çalışma yürütülen şebeke ve şebekenin yapısına göre alınması gereken güvenlik önlemleri risk oluşmadan önce tespit eden yapay zeka erken uyarı sistemi, sesli olarak çalışanlara iletiliyor. Çalışanların anlık hatalar yapması durumunda da benzer analiz yöntemi ile çalışanları uyarıyor.

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