TREDAŞ’ta korona virüsüne karşı önlemler arttırıldı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), tarafından Genel Müdürlük, bağlı işletme ve şefliklerinde korona virüsü (Covid-19) salgını riskinin azaltılması kapsamında önlemler arttırıldı.

TREDAŞ, gerek çalışanlarının gerek ise iş ve işlemleri için işletmeleri ziyaret eden müşterilerinin güvenliğini ön planda tutacak tedbirlerini arttırdı. Bu kapsamda, Genel Müdürlük ve bağlı tüm lokasyonlar için, genel temizlik ve ilaçlama (dezenfeksiyon) işlemleri periyodik olarak yapılıyor. Bunun yanında, otomatik sıvı sabunluk ve dezenfektan cihazları alımı yapılarak tüm lokasyonlarda montaj işlemleri gerçekleştirildi. Genel Müdürlük personel servislerinin belirli periyotlar ile dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Genel Müdürlük yemekhane hizmetinde mevcut hijyen kurallarının sayısı arttırıldı. Genel Müdürlük hizmet binası ve tüm lokasyonlarda, temizlik sayısı 3 katına çıkarılırken antibakteriyel madde kullanımına ağırlık verildi. Yemekhane ve temizlik personellerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Önlem alınması amacıyla temizlik ve yemek dağıtım süresi boyunca maske ve eldiven kullanımı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Yeni bir düzenlemeye kadar olan süreçte, Genel Müdürlük yemekhane açılış-kapanış saatlerini 12.00-15.00 olarak düzenlendi. Korona virüsüyle ilgili ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanlığı yayınları çalışanlarla ve sosyal medya aracılığıyla müşterilerle paylaşıldı.



