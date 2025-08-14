Trendyol 1. Lig’de 3 ve 4. hafta programları açıklandı!

SPOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in 3 ve 4. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

Trendyol 1. Lig’in 3 ve 4. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig’de 3 ve 4. haftaların programı şu şekilde...

3. HAFTA:

22 Ağustos 2025 Cuma
21.30 Çorum FK - Sarıyer

23 Ağustos 2025 Cumartesi
16.30 Bandırmaspor - Adana Demirspor
19.00 Esenler Erokspor - Serikspor
21.30 Iğdır FK - Vanspor FK
21.30 Bodrum FK - Sakaryaspor

24 Ağustos 2025 Pazar
19.00 Boluspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Erzurumspor FK - Pendikspor
21.30 Amed SF - Sivasspor
21.30 Ümraniyespor - Hatayspor

25 Ağustos 2025 Pazartesi
21.30 İstanbulspor - Manisa FK

4. HAFTA:

29 Ağustos 2025 Cuma
19.00 Vanspor FK - Bandırmaspor
21.30 Sarıyer - Erzurumspor FK

30 Ağustos 2025 Cumartesi
19.00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor
19.00 Sakaryaspor - Boluspor
21.30 Manisa FK - Iğdır FK
21.30 Hatayspor - İstanbulspor

31 Ağustos 2025 Pazar
16.30 Ankara Keçiörengücü - Çorum FK
19.00 Pendikspor - Sivasspor
21.30 Adana Demirspor - Amed SF
21.30 Serikspor - Bodrum FK

