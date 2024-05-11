Trendyol 1. Lig'de küme düşen son ekip Tuzlaspor oldu! Eyüpspor'un şampiyon olduğu sezonda play-off potası da kesinlik kazandı...

Trendyol 1. Lig'de normal sezon tamamladı. Eyüpspor'un şampiyonluğu ile sonlanan bu zorlu sezonda küme düşenler ve play-off oynaması kesinleşen takımlar belli oldu.

SON DAKİKA GOLÜYLE PLAY-OFF'A YÜKSELDİLER

Boluspor, Çorum FK ile oynadığı mücadelenin son dakikasında attığı golle 7. sıradan play-off oynamaya hak kazandı. Gençlerbirliği'ni son dakika golüyle sezonun dışına iten Boluspor'da büyük sevinç yaşandı.

TUZLASPOR KÜME DÜŞTÜ

Daha önce Altay ve Giresunspor'un küme düşmesiyle birlikte oynanan son hafta maçlarının ardından Tuzlaspor da küme düştü.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Trendyol 1. Lig’de play-off eşleşmeleri belli oldu.

• Bodrum FK - Boluspor

• Çorum FK - Kocaelispor

• Sakaryaspor, play-off turunda final oynayacak.

PLAY-OFF POTASI BELLİ OLDU

Oynanan maçların ardından Sakaryaspor 3. olmayı başardı ve play-off finaline direkt olarak yükselme hakkı kazandı.

3 Sakaryaspor 60

4 Bodrum FK 57

5 Çorum FK 56

6 Kocaelispor 55

7 Boluspor 53





