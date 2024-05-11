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Trendyol 1. Lig'de küme düşen son ekip Tuzlaspor oldu! Eyüpspor'un şampiyon olduğu sezonda play-off potası da kesinlik kazandı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.05.2024 18:02
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Trendyol 1. Lig'de sezon tamamlandı. Eyüpspor'un şampiyonluk ipini göğüslediği yılda küme düşenler ve play-off oynamaya hak kazanan takımlar netleşti. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Altay ve Giresunspor'un yanında Tuzlaspor da küme düştü. 1'inci Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor, Giresunspor ve Altay'ın ardından küme düşen 3'üncü takım oldu.

Trendyol 1. Lig'de küme düşen son ekip Tuzlaspor oldu! Eyüpspor'un şampiyon olduğu sezonda play-off potası da kesinlik kazandı...

Trendyol 1. Lig'de normal sezon tamamladı. Eyüpspor'un şampiyonluğu ile sonlanan bu zorlu sezonda küme düşenler ve play-off oynaması kesinleşen takımlar belli oldu.

SON DAKİKA GOLÜYLE PLAY-OFF'A YÜKSELDİLER

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Boluspor, Çorum FK ile oynadığı mücadelenin son dakikasında attığı golle 7. sıradan play-off oynamaya hak kazandı. Gençlerbirliği'ni son dakika golüyle sezonun dışına iten Boluspor'da büyük sevinç yaşandı.

TUZLASPOR KÜME DÜŞTÜ

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Daha önce Altay ve Giresunspor'un küme düşmesiyle birlikte oynanan son hafta maçlarının ardından Tuzlaspor da küme düştü.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

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Trendyol 1. Lig’de play-off eşleşmeleri belli oldu.

• Bodrum FK - Boluspor
• Çorum FK - Kocaelispor

• Sakaryaspor, play-off turunda final oynayacak.

PLAY-OFF POTASI BELLİ OLDU

Oynanan maçların ardından Sakaryaspor 3. olmayı başardı ve play-off finaline direkt olarak yükselme hakkı kazandı.

3 Sakaryaspor 60

4 Bodrum FK 57

5 Çorum FK 56

6 Kocaelispor 55

7 Boluspor 53

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