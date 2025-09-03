SPOR

Trendyol 5. ve 6. hafta programları açıklandı! İşte Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşma tarihi...

Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın karşılaşmalarının tarihleri açıklandı. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un mücadelesinin tarihi de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 5. ve 6. hafta maçlarını açıkladı. 5. haftadaki Fenerbahçe ile Trabzonspor mücadele 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

İŞTE SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI!

5. hafta

13 Eylül Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
17.00 Samsunspor - Antalyaspor
20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir

14 Eylül Pazar
17.00 Eyüpspor - Galatasaray
17.00 Kayserispor - Göztepe
20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

15 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

6. hafta

19 Eylül Cuma
20.00 Göztepe - Beşiktaş

20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor
20.00 Antalyaspor - Kayserispor
20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

21 Eylül Pazar
17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
17.00 Rams Başakşehir - Corendon Alanyaspor
20.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray - Konyaspor

Anahtar Kelimeler:
