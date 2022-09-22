Trendyol, satıcılarının "Çözüm Ortağı" olmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Trendyol, iş ortağı olan satıcılarını indirimli ve avantajlı teklifler sunduğu Trendyol "Çözüm Ortağım" uygulaması ile kasım kampanyalarına hazırlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, satıcılarının e-ticaretin en büyük kampanya dönemi kasım ayına hazırlıklı girebilmesi ve satışlarını artırabilmesi için "Çözüm Ortağım" uygulaması ile avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Trendyol Grubu CMO'su Erdem İnan, Trendyol'un müşterileri, satıcıları, üreticileri, iş ortakları ve tedarikçileriyle beraber 30 milyondan fazla kişiye dokunan bir ekosistem olduğunu belirterek, "Farklı uygulamalarımızla platformumuzda yer alan 270 binden fazla satıcımızın işlerini dijitalde büyütmelerine destek olurken, ekosistemizi de büyütmeyi hedefliyoruz. Kasım kampanyaları satıcılarımızın önemli satış rakamlarına ulaştığı bir dönem. Bu sebeple onları kasım ayına en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımıza başladık. ‘Çözüm Ortağım’ uygulamasında satıcılarımız e-ticaret süreçlerinde onlara yardımcı olacak fırsatları bulacak." ifadelerini kullandı.

- Avantajlı teklifler ve fırsatlar "Çözüm Ortağım"da

Satıcılar, "Çözüm Ortağım" ile kutu, ambalaj, kargo poşetlerini indirimli alabiliyor, ürünlerinin fotoğraf çekimleri ve tanıtım videoları için ayrıcalıklı fiyatlardan yararlanabiliyor. 5 ay boyunca Trendyol E-Faturam'ı sınırsız ve ücretsiz kullanabilen satıcılar, kasım ayına hazırlanmak, nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerini büyütmek için sunulan finansal desteklerden faydalanabiliyor.

Avantajlı e-ticaret entegrasyon paketleri ile satış operasyonlarını uçtan uca yönetebilen satıcılar, Trendyol "Çözüm Ortağım" ile lojistik ve depolama süreçlerinde de iş verimliliğini artıracak çözümlere ulaşabiliyor. Dijital pazarlama fırsatlarının da sunulduğu "Çözüm Ortağım"da satıcılar, bu fırsatlardan yararlanarak görünürlüklerini artırabiliyor.

50'nin üzerinde çözüm ortağının bu döneme özel sağladığı avantajlardan faydalanabilen satıcılar, kasım dönemine hazır girerek satışlarını artırabilme fırsatı yakalıyor.

Trendyol'un "Çözüm Ortağım" uygulamasında sunduğu hizmetlere cozumortagim.trendyol.com adresinden ulaşılabiliyor.

