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Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini açıklandı.

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
11.03.2025 16:41
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Türkiye Futbol Federasyonyu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini açıklandı.

Süper Lig 2025-2026 sezonunun başlama tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre yeni sezon 8 Ağustos'ta başlayacak.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir."

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