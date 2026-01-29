Trendyol Süper Lig’de 20. hafta heyecanı yarın, 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Antalyaspor evinde Trabzonspor ile oynayacak, Kasımpaşa da Samsunspor’u konuk edecek. Bu hafta lider Galatasaray, Kayserispor’u ağırlayacak. Beşiktaş da Dolmabahçe’de Konyaspor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig’de 20. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa - Samsunspor
31 Ocak Cumartesi
14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor
20.00 Beşiktaş - Konyaspor
20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük
1 Şubat Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
20.00 Galatasaray - Kayserispor
2 Şubat Pazartesi
20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe
