SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Trendyol Süper Lig’de 20. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig’de 20. hafta yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 20. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig’de 20. hafta heyecanı yarın, 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Antalyaspor evinde Trabzonspor ile oynayacak, Kasımpaşa da Samsunspor’u konuk edecek. Bu hafta lider Galatasaray, Kayserispor’u ağırlayacak. Beşiktaş da Dolmabahçe’de Konyaspor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig’de 20. hafta programı şöyle:

HAFTALIK PROGRAM BELLİ OLDU...

Trendyol Süper Lig’de 20. hafta heyecanı 1

Yarın
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa - Samsunspor

31 Ocak Cumartesi
14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor
20.00 Beşiktaş - Konyaspor
20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük

1 Şubat Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
20.00 Galatasaray - Kayserispor

2 Şubat Pazartesi
20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de bir veda daha! Ayrılmayı dört gözle bekliyorduFenerbahçe'de bir veda daha! Ayrılmayı dört gözle bekliyordu
Takımı 28 saat uyutmadı! Ünlü teknik direktör takımdan kovulduTakımı 28 saat uyutmadı! Ünlü teknik direktör takımdan kovuldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fikstür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.