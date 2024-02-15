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Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2024 10:48 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’de 26. hafta yarın oynanacak Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yarın, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00’da Kasımpaşa, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Fenerbahçe de Rizesppor’a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Konyaspor ile oynayacak. Ligde 26. hafta 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak iki maçla tamamlanacak.
Süper Lig’de 26. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor - İstanbulspor
16.00 Hatayspor - Sivasspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

18 Şubat Pazar

13.30 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor
16.00 Pendikspor - Trabzonspor
16.00 Gaziantep FK - Samsunspor
19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray

19 Şubat Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor
20.00 Beşiktaş - Konyaspor

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