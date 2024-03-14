SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2024 15:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 16 Mart Cumartesi ve 17 Mart Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın ilk maçlarında yarın saat 20.30’da Pendikspor, İstanbulspor’u; Fatih Karagümrük de Konyaspor’u konuk edecek. Lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Beşiktaş da Antalyaspor’u ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon’da karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’de 30. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Pendikspor - İstanbulspor
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

16 Mart Cumartesi

13.30 Alanyaspor - Kayserispor
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor

17 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
16.00 Hatayspor - Samsunspor
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alperen Şengün'den Türk spor tarihine geçecek kontrat!Alperen Şengün'den Türk spor tarihine geçecek kontrat!
Kerem Demibay'dan milli takım itirafı geldi!Kerem Demibay'dan milli takım itirafı geldi!
Ligde büyük olay! Sahadan çekildiler...Ligde büyük olay! Sahadan çekildiler...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig oynanacak süper li maçın başakşehi
En Çok Okunan Haberler
'İstanbul'da görünmeyen tehlike' Londra, Hindistan ve Çin'i işaret etti!

'İstanbul'da görünmeyen tehlike' Londra, Hindistan ve Çin'i işaret etti!

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

Ligde büyük olay! Sahadan çekildiler...

Ligde büyük olay! Sahadan çekildiler...

Okan Buruk'a İtalya'dan talip çıktı!

Okan Buruk'a İtalya'dan talip çıktı!

Kerem Demibay'dan milli takım itirafı geldi!

Kerem Demibay'dan milli takım itirafı geldi!

Alperen Şengün'den Türk spor tarihine geçecek kontrat!

Alperen Şengün'den Türk spor tarihine geçecek kontrat!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.