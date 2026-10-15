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Trendyol Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri belli oldu
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın
20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

17 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor: Ozan Ergün
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

18 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa - Samsunspor: Fatih Tokail
16.00 Kocaelispor - Göztepe: Alper Akarsu
19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19 Ekim Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

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