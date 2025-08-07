SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Trendyol Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri belli oldu
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında heyecan yarın, 9 Ağustos Cumartesi, 10 Ağustos Pazar ve 11 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Sezonun açılış maçında yarın Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig’in ilk haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan

9 Ağustos Cumartesi
19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 Ağustos Pazar
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen
21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak

11 Ağustos Pazartesi
21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında büyük fark...Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında büyük fark...
Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'9 bölge' ifadesi tartışma konusu oldu

'9 bölge' ifadesi tartışma konusu oldu

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında büyük fark...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında büyük fark...

Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor! Bir kişi gözaltında

Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor! Bir kişi gözaltında

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!

Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

Arda Turan'ın prensine İngiliz ve İtalyanlar kafayı taktı!

Arda Turan'ın prensine İngiliz ve İtalyanlar kafayı taktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.