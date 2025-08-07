Trendyol Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında heyecan yarın, 9 Ağustos Cumartesi, 10 Ağustos Pazar ve 11 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Sezonun açılış maçında yarın Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Süper Lig’in ilk haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan
9 Ağustos Cumartesi
19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu
10 Ağustos Pazar
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen
21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak
11 Ağustos Pazartesi
21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay
