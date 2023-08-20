SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trendyol Süper Lig'de yeni bir döneme geçiliyor! ''Çalışmalarda son aşamaya geldik''

Trendyol Süper Lig'de yeni bir döneme geçiliyor! ''Çalışmalarda son aşamaya geldik''

20.08.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de gerçekleşen Bölgesel Yaz Semineri toplantısında konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet İbanoğlu, liglerde hakem ve gözlemcileri dijital atayacaklarını açıkladı.

MHK Bölgesel Yaz Semineri Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Seminere; Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet İbanoğlu, 4. Bölge sorumlusu Ünsal Çimen, Bölgesel Kurul üyeleri Serkan Gencerler ve Tufan Akçay, il hakem kurulu başkanları, gözlemciler, Denizli Aydın Muğla ve Uşak illerindeki klasman hakemleri katıldı. Sezon öncesi hakemleri bilgilendirmek, değişen kural kaide ve yorumlar hakkında açıklamalarda bulunuldu. Seminere katılan hakemlere ve gözlemcilere seslenen Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet İbanoğlu, kendilerini her alanda geliştirmelerini tavsiye ederek, “Yaptığımız işlerin temelinde adalet duygusunun olduğunu göreceksiniz. Adil olacağız. Bunları hafta hafta göreceksiniz. Her birinizin değeri bizim için başlangıçta sıfırlandı. Aynı çizgideyiz. Bundan sonraki aşamada daha çok çalışan daha çok kendisini geliştiren kendisini ön planda bulabilir. Maçlarınıza çıkarken çok ciddi şekilde hazırlıklı gelin. Artık atletik testlerde koşamama hastaydım, karnım ağrıdı başım ağrıdı bahanesi yok arkadaşlar” dedi.

“YUKARIYI HEDEFLİYORSAN KENDİNİ GELİŞTİRECEKSİN”

ahmet-ibanoglu-hakemleri-de-gozlemcileri-de-dijital-atayacagiz_1e197187

Başkan İbanoğlu, “Bunları geçelim. Antrenman haftada iki gün mü? Yetmediyse üç yap, yetmez dört yap, yetmezse günde çift idman yap. Yukarıyı hedefliyorsan bunu yapacaksın. Söylemeye gerek yok yabancı dil artık çok önemli oldu. A’ya geçme şartlarından bir tanesi yabancı dil. Bu işe emek vereceksen yapman gerekiyor bu zorunlu artık. Ha yapmazsan bizim için sakınca yok alt ligler de de hakemlere ihtiyaç var. Çıkarsınız orada keyfini sürersiniz. Maç yönetme duygusunu yaşarsınız. Kendinizi her yönden geliştirin” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL ATAMAYA GEÇECEĞİZ”

cc5243cfad4349fe9b0e59297fc276e6

Fedarasyondan önemli destek aldıklarını belirten İbanoğlu, “Federasyonumuza gittiğimiz her konuda şuana kadar hiç hayır cevabı almadık. Dijital atamayı göreceksiniz. Süper Lig, 1. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’de bunu uygulayacağız. Hakemleri de gözlemcileri de dijital atayacağız. Kriterlerimizi koyuyoruz oraya o kriterlere göre atmaları yapacağız. Bu konudaki çalışmalar son safhaya geldi” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınlar Dünya Kupası’nda şampiyon belli oldu!Kadınlar Dünya Kupası’nda şampiyon belli oldu!
Hatayspor ve Gaziantep FK için TFF'den özel hamleHatayspor ve Gaziantep FK için TFF'den özel hamle
Dünya basını Ziyech'in bu hareketini konuşuyor!Dünya basını Ziyech'in bu hareketini konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
MHK AZ de sezon atılan hakemler süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Eskişehirli dalgıçlar denizin 12 metre altında halay çekti
Eskişehirli dalgıçlar denizin 12 metre altında halay çekti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.