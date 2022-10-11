Trendyol, sürdürülebilirlik yol haritasını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Trendyol, sürdürülebilir bir geleceğin bugün atılacak adımlarla mümkün olacağı inancıyla oluşturduğu strateji, hedef ve aksiyonlarını içeren Sürdürülebilir Etki Planı'nı açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamlı çalışma ile Trendyol, kendi operasyonlarını ve değer zincirini dönüştürürken, çevresel ve sosyal sorunların çözümü için öncülük etmeyi hedefliyor.

Sürdürülebilirlikle ilgili yol haritası niteliğindeki planda, Trendyol'un dünya ve insan odağında belirlenen öncelik alanlarında atacağı kararlı adımlar paylaşıldı.

Trendyol Sürdürülebilir Etki Planı, Türkiye e-ticaret ekosisteminde hazırlanan "ilk" ve "en" kapsamlı plan olma özelliğini taşıyor. Sürdürülebilir Etki Planı'nın ön çalışmaları kapsamında, Trendyol ekibi, müşterileri, satıcıları, tedarikçileri ile akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla paydaşın görüşlerine başvuruldu.

Paydaşlar nezdinde yapılan anket sonuçları, dünya trendleri ve grubun öncelikleri göz önüne alınarak gerçekleştirilen önceliklendirme analizinde, dünya ve insana dair öncelikli konular; "ambalaj yönetimi, satıcı ve tedarikçi uyumluluğu, atık yönetimi, ürün çevresel etkisi, çeşitlilik ve kapsayıcılık, ürün güvenliği ve kalitesi, yetenek geliştirme ve elde tutma, toplumsal yatırımlar, karbon emisyonları ve sürdürülebilir ürün seçenekleri" olarak belirlendi.

Trendyol kurduğu Paydaş Diyalog Platformu çatısı altında kanaat önderleri ve bu alanda uzun süredir değer yaratan profesyonellerin de görüşlerini alarak Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda etki stratejisini son haline getirdi.

e-ticaret sektörünün sürdürülebilirlikle ilgili en önemli konu başlıklarından biri olan ambalaj konusunda net hedefler belirleyen Trendyol, öncelikli taahhütleri arasında 2025 yılına kadar kendi ürünlerinin ambalaj malzemelerinin tamamının sertifikalı kaynaklardan sağlanması, ürünlerin tamamının sürdürülebilir etiketlere sahip olması, 2023 sonunda kadar yüzde 100 geri dönüştürülebilir olan plastik ambalajlarının yüzde 70 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmesi ve 2025 yılı sonuna kadar tüm lojistik operasyon tesislerinin sıfır atık sertifikalı olması hedeflerini paylaştı.

Trendyol, 2030 yılına kadar kendi ürünlerinin yüzde 20'sinin yüzde 100 sürdürülebilir malzemelerden üretilmesini, 2030 yılı sonuna kadar ana tedarikçilerinin hepsinin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) kriterleri açısından denetlenmesini ve bu kriterlere yüzde 100 uyumlu olmasını hedefliyor. 2040 yılına kadar kendi operasyonlarında karbon nötr olma taahhüdünde bulunan Trendyol, 2050 yılına kadar değer zinciri dahil karbon nötr olmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir Etki Planı'nda ayrıca "eşit işe eşit ücret" ilkesini destekleyerek çalışma ortamında eşitliğin sağlanması, Trendyol'daki çeşitliliği ve katılımı artırma, çeşitlilik kültürünü geliştirme, en iyi işveren olma, çalışanların yetenek gelişimine yatırım yapma hedefleri de ayrıntılı biçimde ortaya konuyor. Plan, 2023 yılında Trendyol ile e-ticaret yapan KOBİ sayısı ve Trendyol kadın girişimcilik programındaki kadın satıcı sayısının artırılması hedeflerini de içeriyor.

Trendyol, paydaşları ile birlikte belirlediği toplumsal sorumluluk öncelikleri kapsamında oluşturduğu sosyal sorumluluk projeleri ile yarattığı pozitif etkiyi artırırken, çalışanlarının katılımıyla gerçekleşecek gönüllülük aktiviteleri ile toplumsal ve çevresel sorunların çözümünde aktif rol oynamayı da amaçlıyor.

Toplum ve tüm paydaşları için değer yaratma anlayışıyla sosyal sorumluluk projeleri geliştiren Trendyol, 2 yıl önce başlattığı Sepette İyilik Hareketi ile müşterilerinin toplumsal sorunların çözümüne ortak olmasını sağlıyor.

56 sivil toplum kuruluşunu tek çatı altında toplayan Trendyol Sepette İyilik Hareketi, STK'ların elde ettikleri gelirle ürettikleri toplumsal faydayı artırmalarına katkı sağlıyor.

- "Sürdürülebilirliği önceliğimiz haline getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, samimi, şeffaf, paydaş iş birliğine dayanan, hesap verilebilir ve bulundukları tüm coğrafyalarda uygulanabilir bir yol haritası oluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.

Trendyol olarak uzun soluklu ve kapsayıcı bir sürecin içinde olduklarını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Danışmanlarımız, paydaşlarımız ve kanaat önderlerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonucunda belirlediğimiz yol haritamız, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için atacağımız adımları, taahhütleri ve sorumlu iş uygulamalarını açık ve net olarak ortaya koyuyor. Bu etki planını oluştururken samimi, şeffaf, paydaş iş birliğine dayanan, hesap verilebilir ve bulunduğumuz tüm coğrafyalarda uygulanabilir bir yol haritası olmasına gayret ettik. Sürdürülebilirlik sürecini; çevresel etkiler, toplumsal fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı da içeren geniş bir yelpazede tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz.

Trendyol olarak büyümeye yönelik adımlarımızı atarken hizmetlerimiz, paydaşlarımız ve entegre değer zincirimizle sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenmesine, dünyamızın ihtiyaç duyduğu olumlu değişimin desteklenmesine ve elde edilecek faydanın artmasına katkı sağlamayı arzuluyoruz. Derinlemesine ve uzun süreli analizler doğrultusunda stratejik kararları da beraberinde getiren bu süreçte güçlü adımlar atmaya hazırız. 2040 yılına kadar kendi operasyonlarımızda karbon nötr olmayı, 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizle karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Böylece tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği önceliğimiz haline getiriyoruz. Bu anlamlı ve uzun soluklu yolculuğumuza katılan, destekleyen herkese, dünyamız, insanımız ve gelecek yaşam adına teşekkür ederiz."

