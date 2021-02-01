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Trendyol ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan eğitim bursu

01.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Trendyol, üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla, "Trendyol & TOG Eğitim Bursu" programını başlattı - Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi Demet Mutlu: - "Ülkemizin geleceği olan gençleri desteklemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türkiye'nin her yerindeki gençlere fırsat eşitliği yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, "Ülkemizin geleceği olan gençleri desteklemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türkiye'nin her yerindeki gençlere fırsat eşitliği yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Eğitim Bursu" kapsamında şirket, hazırlık dahil üniversite eğitimi boyunca başarılı öğrencilerin yanında olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, Trendyol olarak Türkiye'ye en yüksek pozitif etkiyi yaratan şirket olma hedefinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlere fırsat tanındığında değişime ayak uyduran değil, değişimi yaratan ülke olabiliriz. Ülkemizin geleceği olan gençleri desteklemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Trendyol & TOG Burs programı ile üniversitenin ilk sınıfından itibaren başarılı gençlerimizin yanlarında olacağız. Maddi desteğin yanı sıra staj ve mentorluk olanakları sağlayacağız. Türkiye'nin her yerindeki gençlere fırsat eşitliği yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz."

TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü de yüzlerce farklı burs fonuna Trendyol ile bir yenisini ekleyerek daha fazla gencin hayatına dokunacak olmaktan heyecan duyduklarını aktardı.

TOG olarak 18 yıldır gençlerin sosyal sorunlara çözüm üreten projelerini desteklediklerini belirten Çitilgülü, "Sosyal sorumluluk eğitimleri veriyor, burs imkanlarıyla eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Bursiyerlerimizin TOG bünyesindeki gönüllü faaliyetlere katılımını sağlayarak onların eğitimlerini desteklerken, yetkinliklerini de geliştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Başvurular 11 Şubat'a kadar devam edecek

Açıklamada verilen bilgiye göre, değerlendirmeler sonucunda programa katılacak üniversite öğrencilerine hazırlıktan başlayarak son sınıfa kadar 5 yıl boyunca karşılıksız burs verilecek.

Ayrıca programa dahil olan öğrencilere Trendyol'da staj imkanı ve mentorluk olanağı da sağlanacak.

Trendyol & TOG Eğitim Bursu, Boğaziçi Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerini tercih eden öğrenciler için geçerli olacak.

Burs programına başvuracak hazırlık, 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin Lisans Yerleştirme Sınavı'nda ilk 200'e girmesi, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ise ilk 1000'e girmiş olması şartı aranıyor. Aynı zamanda not ortalamasının 4 üzerinden 3'ün üstünde olması da burs kriterleri arasında yer alıyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğinde hayata geçirilen burs için başvurular 28 Ocak-11 Şubat 2021 tarihleri arasında kabul ediliyor.

Online olarak gerçekleştirilecek başvuru sürecinin ardından adaylar mülakata davet edilecek. 40 kişilik burs komitesi tarafından değerlendirilen adaylar arasında en yüksek puanı alan öğrenciler burs imkanından faydalanacak.

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