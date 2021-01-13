Trendyol'dan 2020'de ekonomiye 1,1 milyon kişilik ek istihdam katkısı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, "2020'de büyük çoğunluğu KOBİ olan 98 bin işletme ve 1,1 milyon bireysel satıcı Trendyol'da 347 milyon adet ürün sattı. Esnaf ve KOBİ'lerimizi dijitalleştirerek, onları daha çok müşteriye ulaştırıyoruz ve işlerini büyütüyoruz. Yerli üretimi ve üreticileri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol, bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından gerçekleştirilen "Trendyol'un Türkiye Ekonomisine Etkileri" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Trendyol Kurucusu ve CEO'su Mutlu, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, Trendyol'un, milyonlarca müşterinin ihtiyaçlarını karşıladığı bir e-ticaret platformu olmanın ötesinde, işletmelerin ticaretlerini dijitalde sürdürdüğü büyük bir pazar yeri olduğunu belirtti.

Platform sayesinde kendileriyle çalışan işletme ve satıcıların, Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaşmasını sağladıklarını aktaran Mutlu, üretimi, üreticiyi, esnaf ve KOBİ'yi desteklediklerini, istihdama katkı sağladıklarını kaydetti.