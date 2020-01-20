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  4. TREPAŞ’tan sistem güncelleme uyarısı

TREPAŞ’tan sistem güncelleme uyarısı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.

TREPAŞ’tan sistem güncelleme uyarısı

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) hizmet sistemlerinde yapılacak güncellemeyle ilgili açıklamada bulundu.
"Şirketimizce, sizlere daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla abonelik ve faturalama sisteminde güncelleme yapılacaktır" denilen açıklamada, “27 Ocak 2020 Pazartesi günü tüm Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizde, yeni abonelik ve tahliye işlemleri yapılamayacaktır. 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar sadece Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizde fatura tahsilatı yapılabilecek olup, 25-26-27-28 Ocak 2020 Salı günü 08.30 mesai başlangıcına kadar Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizde, anlaşmalı TREPAŞ veznelerinde, banka şubelerinde, ATM’lerde, Online/Web bankacılıkta ve PTT şubelerinde fatura tahsilat işlemleri yapılamayacaktır. Tüm sistemlerimiz 28 Ocak 2020 Salı günü yeniden işlemlere açılacaktır” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca abonelerin talepleri için TREPAŞ’ın 444 88 35 numaralı çağrı merkezini arayabilecekleri ya da müşteri hizmetleri merkezine başvurabilecekleri kaydedildi.

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