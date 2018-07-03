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Trezeguet'den Galatasaray açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

Kasımpaşa forması giyen Trezeguet, Galatasaray'a göz kırptı. Trezeguet, "İnşallah Galatasaray'a transferim gerçekleşir" ifadesini kullandı.

Trezeguet'den Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın transferi için büyük çaba sarfettiği Kasımpaşalı Trezeguet'den transfer açıklaması geldi.

BeIN Sports'a konuşan Trezeguet, "İnşallah Galatasaray'a transferim gerçekleşir. Sadece Inter değil, başka takımlardan da teklifler var fakat şu an Kasımpaşa'nın futbolcusuyum ve takımımla meşgulüm" diye konuştu.

Mahmoud Trezeguet

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Anahtar Kelimeler:
Mahmoud Trezeguet Galatasaray

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