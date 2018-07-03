Trezeguet'den Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın transferi için büyük çaba sarfettiği Kasımpaşalı Trezeguet'den transfer açıklaması geldi.

BeIN Sports'a konuşan Trezeguet, "İnşallah Galatasaray'a transferim gerçekleşir. Sadece Inter değil, başka takımlardan da teklifler var fakat şu an Kasımpaşa'nın futbolcusuyum ve takımımla meşgulüm" diye konuştu.





