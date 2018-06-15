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Trezeguet'nin menajeri Empacher: Schalke iddiaları doğru değil!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 15.06.2018 20:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mahmoud Trezeguet'in menajeri Sascha Empacher, Schalke 04 hakkında çıkan transfer dedikodularına cevap verdi.

Trezeguet'nin menajeri Empacher: Schalke iddiaları doğru değil!

Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan Kasımpaşa'nın yıldızı Mahmoud Trezeguet için menajerinden flaş transfer açıklamaları geldi.

''SCHALKE DOĞRU DEĞİL''

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Trezeguet'in menajeri Sascha Empacher, Schalke iddiaları hakkında konuşurken ''Schalke söylentileri doğru değil. Böyle bir girişim olmadı.'' sözlerini kullandı.

''BÖYLE OYNARSAK ŞANSIMIZ YÜKSEK''

Öte yandan Uruguay'a son dakika golüyle yenilen Mısır'ın futbolcusu Trezeguet, ''Rakibimiz çok güçlüydü. Son dakikada mağlup olmamız bizi çok üzdü. Ancak böyle oynamaya devam edersek kalan maçlarımızı kazanma şansımız oldukça yüksek.'' şeklinde konuştu.

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Mahmoud Trezeguet Kasımpaşa Galatasaray schalke 04

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