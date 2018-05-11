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"Trezeguet transferi yüzde 90 bitti"

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 11.05.2018 13:54 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Mısırlı futbolcu Trezeguet’in bonservisinin alınmasının yüzde 90 oranında bittiğini söyledi. Trezeguet ile Galatasaray ve Beşiktaş da yakından ilgileniyordu.

"Trezeguet transferi yüzde 90 bitti"

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da peşinde olduğu kiralık yıldızları Trezeguet’in bonservisinin alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilgin, Mısırlı futbolcu ile alakalı kulübü Anderlecht ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Transfer üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Yüzde 90 oranında bitti" şeklinde konuştu.

"YÜKSEK MİKTARLAR OLMAYACAK"
Nursal Bilgin, fiyat konusu hakkında net bilgi vermekten kaçınarak, "Kasımpaşa’nın makul standartları içerisinde olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi çok yüksek tutarlar olmayacak. Bizim kendi standartlarımızda, başkanımızın tasarrufunda gerçekleşecek bir transfer" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
trezeguet Kasımpaşa

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