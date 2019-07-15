Triatlonda altın madalya

Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Afrika Triatlon Birliği tarafından Ruanda'da düzenlenen organizasyonda yarışan Esra Nur, elit kadınlar yarışını kazandı.

Milli sporcu, topladığı 204 puanla dünya sıralamasında 28 basamak çıkarak 143'üncülüğe, Avrupa sıralamasında ise 14 basamak atlayarak 66'ncılığa yükseldi.

