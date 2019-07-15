SPOR

Triatlonda altın madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.07.2019 18:46 | Son Güncelleme

Milli triatlet Esra Nur Gökcek, Kivu Gölü Sprint Afrika Kupası'nda elit kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Triatlonda altın madalya

Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Afrika Triatlon Birliği tarafından Ruanda'da düzenlenen organizasyonda yarışan Esra Nur, elit kadınlar yarışını kazandı.

Milli sporcu, topladığı 204 puanla dünya sıralamasında 28 basamak çıkarak 143'üncülüğe, Avrupa sıralamasında ise 14 basamak atlayarak 66'ncılığa yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
triatlon Esra Nur Gökcek altın madalya

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