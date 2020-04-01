Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Tribeca Film Festivali online düzenlenecek

Tribeca Film Festivali online düzenlenecek

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tribeca Film Festivali online olarak sanatseverlerle buluşacak.

Tribeca Film Festivali online düzenlenecek

Geçtiğimiz günlerde virüs salgını nedeniyle ertelendiği duyurulan 2020 Tribeca Film Festivali online olarak düzenlenecek.

Tribeca Film Festivali’nin kurucularından Jane Rosenthal, sanal festivalin çok yakında izleyicilerle buluşacağını açıkladı.

Rosenthal ve ekibi, bu yılki festivali online olarak gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Rosenthal, ABC News’te görev alan gazeteci Rebecca Jarvis’e gönderdiği videoda, ekibiyle birlikte evlerinden toplantılar yapmaya devam ettiklerini ve sanal bir festivalin çok yakında resmi olarak duyurulacağını açıkladı.

ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR

2002 yılında Jane Rosenthal, Robert De Niro ve Craig Hatkoff tarafından kurulan ve her geçen yıl daha önemli filmlere ev sahipliği yaparak prestijini git gide artıran Tribeca Film Festivali‘nin bu yıl 15-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Ryan Gosling astronot olmayı çok sevdi Ryan Gosling astronot olmayı çok sevdi
Evde slime nasıl yapılır?Evde slime nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tribeca Film Festivali, online festival,

En Çok Okunan Trend Haberler

Liste değişti! İşte en çok izlenen filmler...

Liste değişti! İşte en çok izlenen filmler...

Böylesini daha önce görmediniz! Çalı kılığına girip…

Böylesini daha önce görmediniz! Çalı kılığına girip…

Sosyal izolasyonda izlenecek filmler

Sosyal izolasyonda izlenecek filmler

Her şeye rağmen vahşi hayvan pazarları satışa devam ediyor!

Her şeye rağmen vahşi hayvan pazarları satışa devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

Böylesini daha önce görmediniz! Çalı kılığına girip…

Böylesini daha önce görmediniz! Çalı kılığına girip…

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' macerasında

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Sevilen diziye damga vuran öpüşme sahnesi!

Sevilen diziye damga vuran öpüşme sahnesi!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IMDb nisan verilerine göre en çok aranan filmler

Karantina günlerinde yükselişe geçtiler! İşte en çok arananlar

Netflix, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki yayın kalitesini düşürdü

Koronavirüs, Netflix’i de vurdu: Kalite düştü!

Ryan Gosling’in yeni projesi 'Project Hail Mary' oldu

Ryan Gosling astronot olmayı çok sevdi

Paul Walker'ı Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmlerinde görebiliriz

Paul Walker efsanesi Hızlı ve Öfkeli serisinde devam edecek!

Türkiye'de en çok izlenen filmler listesi değişti

Liste değişti! İşte en çok izlenen filmler...

Koronavirüs salgınını “öngören” film, dizi ve kitaplar

Çok sayıda var! Tüyler ürpertici tesadüfler…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.