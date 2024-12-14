Tribün lideri Muhammet Uçar'a silahlı saldırı! 4 kurşun isabet etti, durumu kritik

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi’nde meydana gelen olayda Büyükçekmece Tepecikspor’un taraftar grubu ‘Tepecikliler’in tribün lideri “Amigo Mami” olarak anılan Muhammet Uçar, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden peşpeşe kurşunlar sıkıldı.

4 KURŞUN İSABET ETTİ

Kurşunlardan 4’ünün isabet etmesiyle Muhammet Uçar yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Uçar’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan Uçar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırı ile ilgili çalışma başlattı.