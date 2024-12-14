SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Tribün lideri Muhammet Uçar'a silahlı saldırı! 4 kurşun isabet etti, durumu kritik

Tribün lideri Muhammet Uçar'a silahlı saldırı! 4 kurşun isabet etti, durumu kritik

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.12.2024 15:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Büyükçekmece Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Uçar hastaneye kaldırıldı.

Tribün lideri Muhammet Uçar'a silahlı saldırı! 4 kurşun isabet etti, durumu kritik

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi’nde meydana gelen olayda Büyükçekmece Tepecikspor’un taraftar grubu ‘Tepecikliler’in tribün lideri “Amigo Mami” olarak anılan Muhammet Uçar, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden peşpeşe kurşunlar sıkıldı.

4 KURŞUN İSABET ETTİ

Screenshot_9

Kurşunlardan 4’ünün isabet etmesiyle Muhammet Uçar yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Uçar’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

DURUMU KRİTİK

Screenshot_10

Ağır yaralanan Uçar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Tepecikspor silahlı saldırı son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye’de tarihi anlar kamerada! Rus askerleri Şam’dan ayrıldı

Suriye’de tarihi anlar kamerada! Rus askerleri Şam’dan ayrıldı

3 zincir market şubesi mühürlendi

3 zincir market şubesi mühürlendi

Kimse bunu beklemiyordu! Yıldız isimden şaşırtan haber

Kimse bunu beklemiyordu! Yıldız isimden şaşırtan haber

Kenan Yıldız için çılgın teklif! Rekor kırabilir...

Kenan Yıldız için çılgın teklif! Rekor kırabilir...

Muslera devri kapanıyor! Yerine gelecek ismi şimdiden açıkladılar... Kale ona emanet!

Muslera devri kapanıyor! Yerine gelecek ismi şimdiden açıkladılar... Kale ona emanet!

Dursun Özbek'ten canlı yayın F.Bahçe'ye olay gönderme!

Dursun Özbek'ten canlı yayın F.Bahçe'ye olay gönderme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.