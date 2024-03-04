Trisome Oyunları'na katılacak down sendromlu sporcuların Ankara kampı başladı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) açıklamasına göre, 2. Trisome Oyunları'nda atletizm, basketbol, cimnastik, judo, tenis ve yüzme branşlarında yarışacak 133 sporcunun yer aldığı kamp 9 Mart'ta sona erecek.

Açıklamada TÖSSFED Başkanı Birol Aydın'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Federasyon olarak Trisome Oyunları'na hazırız. 2023'teki Türkiye şampiyonaları ve seçmelerle milli takımımız, teknik kurullarımızca oluşturuldu. Son kampımızı Ankara’da yapacağız. Oyunları en iyi şekilde düzenlemek ve ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Özel sporcular ailesi olarak Antalyalı vatandaşlarımız ve sporseverlerin oyunlar boyunca bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyoruz."

