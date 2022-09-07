Trouw Nutrition Türkiye’de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Trouw Nutrition Türkiye Operasyon Direktörlüğü görevine gıda sektörünün deneyimli ismi Gonca Altıntaş getirildi.

Trouw Nutrition açıklamasına göre, Trouw Nutrition Türkiye’de önemli bir atama gerçekleşti. 20 yıla yakın süredir gıda sektörünün farklı alanlarında çalışan Gonca Altıntaş, Trouw Nutrition Türkiye’nin yeni operasyon direktörü oldu.

Haydarpaşa Lisesi’nden 1998 yılında mezun olan Gonca Altıntaş, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Üniversite hayatı boyunca Pınar Süt ve Unilever Margarin gibi sektörün öncü gıda firmalarında staj yapan Altıntaş, profesyonel çalışma hayatına ise 2003 yılında Tripod Fotoğrafçılık şirketinde satış sorumlusu olarak başladı. Burada geçirdiği dört yılın ardından Lezzet Fabrikası şirketine üretim sorumlusu pozisyonunda geçerek ham madde alımından nihai ürünlerin sevkiyatına kadar tüm üretim faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu oldu.

2009 yılında kalite güvence sorumlusu olarak Aba Hayvancılık bünyesinde çalışmaya başlayan Altıntaş, burada üretim tesisi ve tüm restoranların gıda hijyen koşulları açısından denetlenmesinde görev aldı. 2010 yılında Ülker Hero Baby’e ithalat, ihracat ve satın alma sorumlusu olarak geçiş yapan Gonca Altıntaş; ham madde, ambalaj malzemeleri, teknik malzemeler ve nihai ürünler dahil olmak üzere şirketin satın alma faaliyetlerini gerçekleştirdi.

2014 yılı itibarıyla ise Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret bünyesinde tedarik zinciri yöneticisi, tedarik zinciri müdürü gibi çeşitli görevler üstlendi. Bu kapsamda, tedarik zinciri, SAP ve iç denetim müdürü olarak, stratejik satın alma, malzeme ihtiyaç planlaması, envanter kontrolü, depolama ve teslim alma ile ilgili tüm faaliyetlerin yönetilmesi, tedarikçilerle sözleşme müzakerelerinde şirketin temsil edilmesi, pazar ve dağıtım sistemlerinin analiz edilmesi, SAP uygulamalarının yönetilmesi ve önemli kullanıcı problemlerinin çözülmesi işlerinden sorumlu oldu.

Etkili işletme politikaları oluşturma, satın alma stratejileri, maliyet tasarrufu sağlayan süreç iyileştirmeleri, proje yönetimi gibi pek çok konuda bilgi ve deneyim sahibi olan Gonca Altıntaş, artık Trouw Nutrition Türkiye bünyesinde operasyonları yönetecek.

