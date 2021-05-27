Trouw Nutrition'dan hayvanların sağlıklı gelişimine odaklanan "iz mineral"

İSTANBUL (AA) - Trouw Nutrition, dünyanın ilk hidroksi iz minerallerinden biri olan Intellibond ile kümes hayvanlarının sağlıklı gelişimlerine ve yüksek performans göstermelerine katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kümes hayvanlarının verimlilikleri sağlıklı gelişebilmeleriyle paralel olarak ilerliyor. Sağlıklı gelişimin yolu ise diğer tüm besinsel ögelerin yanı sıra vitamin ve minerallerin güvenilir kaynaklardan yeterli bir şekilde alındığı doğru besleme yöntemlerinden geçiyor.

Kümes hayvanlarının sağlıklı gelişebilmeleri ve yüksek performans gösterebilmeleri için gerekli mineralleri doğru kaynaklardan yeterli ve dengeli bir şekilde almaları gerekiyor. Önemli biyolojik ve fizyolojik rollerinin yanı sıra performans ve üreme konularında da oldukça etkili olan bu mineraller, rasyonda bulunma miktarlarına göre iki kategoriye ayrılıyor. Rasyonda yüksek miktarlarda bulunan kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum gibi makro mineraller yem bileşenlerinin yanı sıra DCP, tuz gibi kaynaklar ile de sağlanabiliyorken, rasyonda daha küçük miktarlarda bulunan ve önemli bir kısmının esansiyel olduğu kanıtlanmış demir, bakır, manganez, çinko gibi iz mineraller ise ancak özel ön karışımlar aracılığıyla temin edilebiliyor.