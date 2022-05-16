Troya Müzesi "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliğinde yer alacak

ÇANAKKALE (AA) - Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, 18'incisi gerçekleştirilecek "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliğinde bu yıl Troya Müzesi'nin de yer alacağını söyledi.

Gölcük, etkinliğin Avrupa Konseyi, UNESCO ve Uluslararası Müzeler Konseyi'nin (İCOM) 18. kez düzenlediği önemli bir faaliyet olduğunu anlatan Gölcük, Avrupa Müzeler Gecesi'nin 18 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Etkinlik günü saat 23.00'e kadar Avrupa'da müzelerin açık olduğunu ifade eden Rıdvan Gölcük, "Türkiye de bu etkinliğe 17 yıldır katılıyor. Bu yıl Troya Müzesi de katılacak. Fakat dünyadaki örneklerinden bir farkla katılacak. Biz 18 Mayıs gecesi akşam 20.00 ile gece 24.00'e kadar açık olacağız. Diğer müzelerden farkımız bu olacak. Birincisi, gece 00.00'a kadar ücretsiz olacağız, ikincisi gelen ziyaretçilerimize bir rehberimiz eşliğinde Troya'da bir gece özel gece turu yapacağız. Ücretsiz bir tur olacak." dedi.

Müzenin bahçesinde zeytinlik alanının içinde, Troya Efsanesi ve İlyada destanından sahnelerin yer aldığı, 'Troya Müzesi 3D Maping' görüntüsünü izleyeceklerini vurgulayan Gölcük, "Ziyaretçilerle bu önemli anı paylaşacağız. Bu bir ilk örnek olacak. 3D Maping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) görüntüsüne 18 Mayıs günü başlayacağız fakat yıl içinde ayrıca beş özel gece daha gösterimi yapıp ziyaretçilerimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Gölcük, "Hem o geceler müzeye ücretsiz ziyaretler sağlayacağız hem de Troya bizim tarihimiz, kendi kimliğinizi, kendi tarihimizi tanımak için, bölge köylüleri için bir fırsat olacak. Tevfikiye, Çıplak, Kalafat, Kumkale, Halileli, ve Yeniköy'de yaşayan vatandaşlarımıza yani Yeni Troyalılara kendi kimliklerini adeta bir ayna tutacağız ve bunu çok özel projeyle bunu sunmaya çalışacağız." diye konuştu.

