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Troya, ziyaretçilerini lavanta kokularıyla karşılayacak

03.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Proje kapsamında 100 bin kök lavanta dikilen Çıplak köyünün, Troya Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olması hedefleniyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, "Lavanta Diyarı Çıplak Etno-köy Peyzaj Projesi" kapsamında 100 bin kök lavanta dikimi yapıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, arazide düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Çıplak köyünün, Troya Ören Yeri'nin ana merkezindeki yerleşim alanlarından olduğunu söyledi.

Turistlere alternatif güzergah oluşturularak vakit geçirmelerini sağlamak üzere geniş çaplı çalışma başlatıldığını belirten Aktaş, bunun ilk ayağının lavanta olduğunu bildirdi.

İl Özel İdaresinin katkılarıyla lavanta diktiklerini anlatan Vali Aktaş, "Troya'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerimiz için alternatif ilave bir gezi alanı olacak." dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise Troya'nın, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer aldığını hatırlattı.

Bölgenin çok özel bir alan olduğunu vurgulayan İskenderoğlu, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de ve lavanta bahçemizi tesis edeceğimiz Çıplak köyüne ziyarete gelen tüm misafirlerimize ayrı bir destinasyon alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Çanakkale'de çok özel bir değere bir nebze omuz verebiliyorsak ne mutlu bize, diyoruz. İnşallah burada, lavanta bahçelerinin içinde köylü kadınlarımızın ürettiği ürünlerle ziyaretçilerimizi buluşturmayı hedefliyoruz. En kısa zamanda tüm Türkiye'deki ve yurt dışındaki misafirlerimizi Troya Müzemize ve lavanta bahçemize bekliyoruz."

- Köyün tanıtıma da katkı sağlayacak

Çıplak Köyü Muhtarı Ufuk Göçoğlu da 376 dönüm alanı kapsayan projenin, etaplar halinde gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Projenin tamamlanmasıyla başta Çıplak olmak üzere Tevfikiye köyü ve Troya Ören Yeri'ne gelecek ziyaretçilere çok önemli kazanımlar sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Göçoğlu, "Bu kazanımlar, başta ekonomik olmak üzere turizm sektörüne önemli derecede katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde Çıplak köyünün tanınırlığına destek verecektir." ifadesini kullandı.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile daire müdürleri ve köylüler katıldı.

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