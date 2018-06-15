TRT 1 canlı yayın akışı 15 Haziran: 2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maç, saat kaçta?

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile 2018 Dünya Kupası fikstürü haberimizde. Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası 2018 dün başladı. 14 Haziran Çarşamba günü ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı konuk etti. Golovin maça damgasını vururken Rusya, sahadan 5-0 galip ayrıldı. TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak olan 2018 Dünya Kupası maçları fikstürü listesi hangi gün hangi maç hangi kanalda saat kaçta öğrenebilirsiniz. Bugün, yani 15 Haziran Cuma günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? TRT 4K ile Dünya kupasını 4K nasıl izlerim diye merak ediyorsanız haberimizdeki içeriği okuyabilirsiniz. İşte detaylar...

HANGİ MAÇ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GRUP - SAAT - MAÇ - YAYINLANACAĞI KANALLAR

14 Haziran Perşembe

A Grubu Rusya 5 -0 Suudi Arabistan

TRT 1 CANLI İZLE

15 Haziran Cuma

A Grubu - 15:00 - Mısır - Uruguay - TRT1, TRT4K

B Grubu - 18:00 - Fas - İran - TRT1, TRT4K

B Grubu - 21:00 - Portekiz - İspanya - TRT1, TRT4K

16 Haziran Cumartesi

C Grubu - 13:00 - Fransa - Avustralya - TRT1, TRT4K

D Grubu - 16:00 - Arjantin - İzlanda - TRT1, TRT4K

C Grubu - 19:00 - Peru - Danimarka - TRT1, TRT4K

D Grubu - 22:00 - Hırvatistan - Nijerya - TRT1, TRT4K