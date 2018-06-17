TRT 1 canlı yayın akışı 17 Haziran: Almanya - Meksika ve Brezilya - isviçre maçları saat kaçta?

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile 2018 Dünya Kupası fikstürü haberimizde. Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası 2018 başladı. 17 Haziran Çarşamba günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Turnuvanın iki büyük favorisi Brezilya ile Almanya, sahaya adım atıyorlar. Almanya, Meksika ile karşılaşırken Brezilya'nın rakibi İsviçre. Heyecanla beklenen maçlar saat kaçta başlayacak? TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak olan 2018 Dünya Kupası maçları fikstürü listesi hangi gün hangi maç hangi kanalda saat kaçta öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

HANGİ MAÇ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Haziran Pazar

E Grubu - 15:00 - Kosta Rika - Sırbistan - TRT1, TRT4K

F Grubu - 18:00 - Almanya - Meksika - TRT1, TRT4K

E Grubu - 21:00 - Brezilya - İsviçre - TRT1, TRT4K

GRUP - SAAT - MAÇ - YAYINLANACAĞI KANALLAR

14 Haziran Perşembe

Rusya 5-0 Suudi Arabistan

TRT 1 CANLI İZLE

15 Haziran Cuma

Mısır -01 Uruguay

Fas 0-1 İran

Portekiz 3-3 İspanya

16 Haziran Cumartesi

Fransa 2-1 Avustralya

Arjantin 1-1 İzlanda

Peru 0-1 Danimarka

Hırvatistan 2-0 Nijerya