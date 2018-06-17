TRT 1 canlı yayın akışı 17 Haziran: Almanya - Meksika ve Brezilya - isviçre maçları saat kaçta?

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile 2018 Dünya Kupası fikstürü haberimizde. Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası 2018 başladı. 17 Haziran Çarşamba günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Turnuvanın iki büyük favorisi Brezilya ile Almanya, sahaya adım atıyorlar. Almanya, Meksika ile karşılaşırken Brezilya'nın rakibi İsviçre. Heyecanla beklenen maçlar saat kaçta başlayacak? TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak olan 2018 Dünya Kupası maçları fikstürü listesi hangi gün hangi maç hangi kanalda saat kaçta öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...
17 Haziran Pazar
E Grubu - 15:00 - Kosta Rika - Sırbistan - TRT1, TRT4K
F Grubu - 18:00 - Almanya - Meksika - TRT1, TRT4K
E Grubu - 21:00 - Brezilya - İsviçre - TRT1, TRT4K
GRUP - SAAT - MAÇ - YAYINLANACAĞI KANALLAR
14 Haziran Perşembe
Rusya 5-0 Suudi Arabistan
15 Haziran Cuma
Mısır -01 Uruguay
Fas 0-1 İran
Portekiz 3-3 İspanya
16 Haziran Cumartesi
Fransa 2-1 Avustralya
Arjantin 1-1 İzlanda
Peru 0-1 Danimarka
Hırvatistan 2-0 Nijerya
DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İZLE
17 Haziran Pazar
E Grubu - 15:00 - Kosta Rika - Sırbistan - TRT1, TRT4K
F Grubu - 18:00 - Almanya - Meksika - TRT1, TRT4K
E Grubu - 21:00 - Brezilya - İsviçre - TRT1, TRT4K
18 Haziran Pazartesi
F Grubu - 15:00 - İsveç - Güney Kore - TRT1, TRT4K
G Grubu - 18:00 - Belçika - Panama - TRT1, TRT4K
G Grubu - 21:00 - Tunus - İngiltere TRT1, TRT4K
19 Haziran Salı
H Grubu - 15:00 - Kolombiya - Japonya - TRT1, TRT4K
H Grubu - 18:00 - Polonya - Senegal - TRT1, TRT4K
A Grubu - 21:00 - Rusya - Mısır - TRT1, TRT4K
20 Haziran Çarşamba
B Grubu - 15:00 - Portekiz - Fas - TRT1, TRT4K
A Grubu - 18:00 - Uruguay - Suudi Arabistan - TRT1, TRT4K
B Grubu - 21:00 - İran - İspanya - TRT1, TRT4K
21 Haziran Perşembe
C Grubu 15: 00 Danimarka - Avustralya TRT1, TRT4K
C Grubu 18:00 Fransa - Peru TRT1, TRT4K
D Grubu 21:00 Arjantin - Hırvatistan TRT1, TRT4K
22 Haziran Cuma
E Grubu 15:00 Brezilya - Kosta Rika TRT1, TRT4K
D Grubu 18: 00 Nijerya - İzlanda TRT1, TRT4K
E Grubu 21:00 Sırbistan - İsviçre TRT1, TRT4K
23 Haziran Cumartesi
G Grubu 15:00 Belçika - Tunus TRT1, TRT4K
F Grubu 18:00 Güney Kore - Meksika TRT1, TRT4K
F Grubu 21:00 Almanya - İsveç TRT1, TRT4K
24 Haziran Pazar
G Grubu 15:00 İngiltere - Panama TRT1, TRT4K
H Grubu 18:00 Japonya - Senegal TRT1, TRT4K
H Grubu 21:00 Polonya - Kolombiya TRT1, TRT4K
25 Haziran Pazartesi
A Grubu 17:00 Suudi Arabistan - Mısır TRTSPOR
A Grubu 17:00 Uruguay - Rusya TRT1, TRT4K
B Grubu 21:00 İran - Portekiz TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
B Grubu 21:00 İspanya - Fas TRT1 ve TRT4K
26 Haziran Salı
C Grubu 17:00 Avustralya - Peru TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
C Grubu 17:00 Danimarka - Fransa TRT1, TRT4K,
D Grubu 21:00 Nijerya - Arjantin TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
D Grubu 21:00 İzlanda - Hırvatistan TRT1, TRT4K,
27 Haziran Çarşamba
F Grubu 17:00 Güney Kore - Almanya TRT1, TRT4K,
F Grubu 17:00 Meksika - İsveç TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 İsviçre - Kosta Rika TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 Sırbistan - Brezilya TRT1, TRT4K,
28 Haziran Perşembe
H Grubu 17:00 Senegal - Kolombiya TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
H Grubu 17:00 Japonya - Polonya TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 İngiltere - Belçika TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 Panama - Tunus TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
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