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TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizisi "Seksenler" ekranlara veda ediyor!

21.05.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının 10 sezondur devam eden dizisi "Seksenler" final yapıyor. Diğer taraftan, Seksenler'in yerine TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yeni dizisi de belli oldu.

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizisi "Seksenler" ekranlara veda ediyor!

Tv100'de yer alan habere göre, yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı Seksenler dizisi, finale doğru gidiyor. Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in başrollerinden olduğu Seksenler'in yerine ise yeni bir dizi geleceği öğrenildi.

YERİNE "MÜKEMMEL EŞLEŞME" GELİYOR

Yakın zamanda final yapmaya hazırlanan dizinin yerine TRT, yeni bir diziyi izleyici ile buluşturacağı duyuldu. Mükemmel Eşleşme isimli dizinin, aile komedisi olacağı öğrenildi. Senarist ve yapımcı Güven'in yeni dizisi için de hazırlıklara başladığı ve dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kavukoturacağı duyuldu. Çekimlerine Haziran ayında başlanacak olan dizinin başrolünde ise Ahmet Kayakesen'in olacağı kaydedildi.

Mükemmel Eşleşme dizisinin oyuncu kadrosunda ise Ayşegül Günay, Cem Zeynel Kılıç, Eylül Öztürk, Ayhan Taş, Volkan Severcan ve Asuman Dabak gibi isimler olduğu yazıldı.

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