TRT 1 - TRT Spor canlı yayın akışı 14 Haziran: 2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maç, saat kaçta?

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile 2018 Dünya Kupası fikstürü haberimizde. Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası 2018 başlıyor. 14 Haziran Çarşamba günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak olan 2018 Dünya Kupası maçları fikstürü listesi hangi gün hangi maç hangi kanalda saat kaçta öğrenebilirsiniz. TRT 4K ile Dünya kupasını 4K nasıl izlerim diye merak ediyorsanız haberimizdeki içeriği okuyabilirsiniz. İşte detaylar...

HANGİ MAÇ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GRUP - SAAT - MAÇ - YAYINLANACAĞI KANALLAR

14 Haziran Perşembe

A Grubu - 18:00 - Rusya - Suudi Arabistan - TRT1, TRT4K

TRT 1 CANLI İZLE

15 Haziran Cuma

A Grubu - 15:00 - Mısır - Uruguay - TRT1, TRT4K

B Grubu - 18:00 - Fas - İran - TRT1, TRT4K

B Grubu - 21:00 - Portekiz - İspanya - TRT1, TRT4K

16 Haziran Cumartesi

C Grubu - 13:00 - Fransa - Avustralya - TRT1, TRT4K

D Grubu - 16:00 - Arjantin - İzlanda - TRT1, TRT4K

C Grubu - 19:00 - Peru - Danimarka - TRT1, TRT4K

D Grubu - 22:00 - Hırvatistan - Nijerya - TRT1, TRT4K