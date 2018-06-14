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TRT 1 - TRT Spor canlı yayın akışı 14 Haziran: 2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maç, saat kaçta?

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 14.06.2018 08:05 | Son Güncelleme

14 Haziran Çarşamba günü TRT 1 yayın akışı ve canlı yayını bağlantısı haberimizde. 2018 Dünya Kupası 1. gününde hangi maç oynanacak, saat kaçta başlayacak futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dünya Kupası fikstürü ile maçın yayınlanacağı kanallar listesini sayfamızda derledik. İşte TRT 1 - TRT Spor yayın akışı ve canlı yayın bağlantıları...

TRT 1 - TRT Spor canlı yayın akışı 14 Haziran: 2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maç, saat kaçta?

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile 2018 Dünya Kupası fikstürü haberimizde. Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası 2018 başlıyor. 14 Haziran Çarşamba günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak olan 2018 Dünya Kupası maçları fikstürü listesi hangi gün hangi maç hangi kanalda saat kaçta öğrenebilirsiniz. TRT 4K ile Dünya kupasını 4K nasıl izlerim diye merak ediyorsanız haberimizdeki içeriği okuyabilirsiniz. İşte detaylar...

HANGİ MAÇ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GRUP - SAAT - MAÇ - YAYINLANACAĞI KANALLAR

14 Haziran Perşembe

A Grubu - 18:00 - Rusya - Suudi Arabistan - TRT1, TRT4K

TRT 1 CANLI İZLE

15 Haziran Cuma

A Grubu - 15:00 - Mısır - Uruguay - TRT1, TRT4K
B Grubu - 18:00 - Fas - İran - TRT1, TRT4K
B Grubu - 21:00 - Portekiz - İspanya - TRT1, TRT4K

16 Haziran Cumartesi

C Grubu - 13:00 - Fransa - Avustralya - TRT1, TRT4K
D Grubu - 16:00 - Arjantin - İzlanda - TRT1, TRT4K
C Grubu - 19:00 - Peru - Danimarka - TRT1, TRT4K
D Grubu - 22:00 - Hırvatistan - Nijerya - TRT1, TRT4K

17 Haziran Pazar

E Grubu - 15:00 - Kosta Rika - Sırbistan - TRT1, TRT4K
F Grubu - 18:00 - Almanya - Meksika - TRT1, TRT4K
E Grubu - 21:00 - Brezilya - İsviçre - TRT1, TRT4K

18 Haziran Pazartesi

F Grubu - 15:00 - İsveç - Güney Kore - TRT1, TRT4K
G Grubu - 18:00 - Belçika - Panama - TRT1, TRT4K
G Grubu - 21:00 - Tunus - İngiltere TRT1, TRT4K

19 Haziran Salı

H Grubu - 15:00 - Kolombiya - Japonya - TRT1, TRT4K
H Grubu - 18:00 - Polonya - Senegal - TRT1, TRT4K
A Grubu - 21:00 - Rusya - Mısır - TRT1, TRT4K

20 Haziran Çarşamba

B Grubu - 15:00 - Portekiz - Fas - TRT1, TRT4K
A Grubu - 18:00 - Uruguay - Suudi Arabistan - TRT1, TRT4K
B Grubu - 21:00 - İran - İspanya - TRT1, TRT4K

21 Haziran Perşembe

C Grubu 15: 00 Danimarka - Avustralya TRT1, TRT4K
C Grubu 18:00 Fransa - Peru TRT1, TRT4K
D Grubu 21:00 Arjantin - Hırvatistan TRT1, TRT4K

22 Haziran Cuma

E Grubu 15:00 Brezilya - Kosta Rika TRT1, TRT4K
D Grubu 18: 00 Nijerya - İzlanda TRT1, TRT4K
E Grubu 21:00 Sırbistan - İsviçre TRT1, TRT4K

23 Haziran Cumartesi

G Grubu 15:00 Belçika - Tunus TRT1, TRT4K
F Grubu 18:00 Güney Kore - Meksika TRT1, TRT4K
F Grubu 21:00 Almanya - İsveç TRT1, TRT4K

24 Haziran Pazar

G Grubu 15:00 İngiltere - Panama TRT1, TRT4K
H Grubu 18:00 Japonya - Senegal TRT1, TRT4K
H Grubu 21:00 Polonya - Kolombiya TRT1, TRT4K

25 Haziran Pazartesi

A Grubu 17:00 Suudi Arabistan - Mısır TRTSPOR
A Grubu 17:00 Uruguay - Rusya TRT1, TRT4K
B Grubu 21:00 İran - Portekiz TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
B Grubu 21:00 İspanya - Fas TRT1 ve TRT4K

26 Haziran Salı

C Grubu 17:00 Avustralya - Peru TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
C Grubu 17:00 Danimarka - Fransa TRT1, TRT4K,
D Grubu 21:00 Nijerya - Arjantin TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
D Grubu 21:00 İzlanda - Hırvatistan TRT1, TRT4K,

27 Haziran Çarşamba

F Grubu 17:00 Güney Kore - Almanya TRT1, TRT4K,
F Grubu 17:00 Meksika - İsveç TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 İsviçre - Kosta Rika TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 Sırbistan - Brezilya TRT1, TRT4K,

28 Haziran Perşembe

H Grubu 17:00 Senegal - Kolombiya TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
H Grubu 17:00 Japonya - Polonya TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 İngiltere - Belçika TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 Panama - Tunus TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

DÜNYA KUPASI MAÇLARINI 4K NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

FIFA 2018 Dünya Kupası 14 Haziran Perşembe günü saat 14:00’da Rusya – Suudi Arabistan mücadelesi ile başlıyor. Dünya Kupası maçları, TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarında ekrana gelecek. Peki 4K nasıl izleyebilirsiniz?

Yayınları izleyebilmeniz için gerekenler;
– 4K Ultra HD çözünürlüğünde bir televizyon

– En az 4K 50p yayın destekleyen dahili uydu alıcı ya da harici decoder (30p dahili video alıcıya sahip 4K TV’ler yayını alamayacaklar)

– Dijital uydu alıcınızın arkadasındaki anten girişini, doğrudan dahili uydu alıcısı olan Ultra HD TV’nizin uydu girişine takması yeterli.

– En son olarak televizyonunuzun dahili uydu alıcısına TRT 4K frekans ayarlarını yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken ayar:

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

TRT 4K platform olarak, Turkcell TV Plus 100. kanal, Digiturk 399. kanal ve Tivibu üzerinde bulunuyor. Bu platformlardan kolayca Dünya Kupası maçlarını takip edebilirsiniz.

fifa-dunya-kupası-semasi

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