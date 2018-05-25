TRT'den Dünya Kupası kararı! Tüm maçlar 4K...

Rusya'da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupası'nı futbolseverler, TRT ekranlarından takip edecek.

14 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasından yaşanacak olan dev heyecan 4K (UHD) kalitesiyle TRT4K ve HD kalitesiyle de TRT1 ile TRTSPOR'dan yayınlanacak.

32 ülkenin mücadele edeceği turnuva tam 64 maça sahne olacak.





