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TRT Genel Müdürü Sobacı, AA'nın TEKNOFEST KARADENİZ'deki standını ziyaret etti

03.09.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Genel Müdürü Sobacı, AA'nın TEKNOFEST KARADENİZ'deki standını ziyaret etti

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TEKNOFEST KARADENİZ'de Anadolu Ajansının (AA) standına ziyarette bulundu.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden festivalde standı ziyaret eden Sobacı'ya AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Oğuz Karakaş ile Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hüseyin Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özhan ve Peru, Sobacı'ya AA Yayınları'ndan "Mehmetçik Zaferin Askerleri" kitabını takdim etti.

Kitabın içeriği hakkında bilgi alan Sobacı, "Bu kitabı mümkün olduğu kadar yaymak lazım. 15 Temmuz'u yaşamış bir devletin, milletin bu fotoğraflarla o duyguyu hissetmesi, kahramanlığı hissetmesi, o gücü ve kabiliyeti kendinde hissetmesi çok kıymetli olur. Kitabın sayfalarını çevirdikçe gururlanacağımız fotoğrafları görmüş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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