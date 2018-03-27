MAGAZİN

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 03:29 | Son Güncelleme

TRT Müzik kanalında yayımlanan bir programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği anda rejinin verdiği görüntülere sinirlenerek sahneyi terk etti. Hakan Peker, programdan sonra hiçbir şey olmamış gibi Instagram'dan paylaşım yaptı.

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik'te yayınlanan 'Engelsiz Sahne' isimli programda ilginç anlar yaşandı. Engelli vatandaşların, ünlü şarkıcılarla aynı sahneyi paylaştığı programa bu hafta Hakan Peker konuk oldu.

Eyüp Sultan Aylar isimli bir vatandaş ile aynı sahneyi paylaşan Hakan Peker, programda şarkı söylerken oldukça sinirlendi.

"BENİ ÇEKMEN LAZIM REJİ"
Canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin ekrana kendisini getirmediğini eleştiren Hakan Peker, "Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım reji. Anladın mı? Yanlış yeri çekiyorsun" diyerek sahneyi terk etti.

hakanpeker2

DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Programdan sonra Instagram hesabından bir video yükleyen Hakan Peker'in "Süper bir geceydi. Eyüp Sultan Aylar kardeşim de çok duygulu söyledi çok güzeldi" mesajını paylaşması dikkat çekti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakan Peker TRT müzik kanalı canlı yayın engelsiz sahne TRT Müzik

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Demet Akalın da uzaylı dansı modasına uydu

Demet Akalın da uzaylı dansı modasına uydu

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Ceren Moray Avlu dizisindeki Azra Ağa rolüyle şaşırtacak!

Ceren Moray Avlu dizisindeki Azra Ağa rolüyle şaşırtacak!

Seda Sayan'ın programı neden yayınlanmadı? Yayından mı kaldırıldı?

Seda Sayan'ın programı neden yayınlanmadı? Yayından mı kaldırıldı?

Survivor doktoru Metin Kuş neden programda yok? İşte yanıtı

Survivor doktoru Metin Kuş neden programda yok? İşte yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.