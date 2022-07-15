TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz yaşamını yitirdi! Uğur Dündar: Üzüntümü ifade edecek sözcük bulamıyorum

TRT’nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz, Bodrum tatili sırasında yüzerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.



1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde kalıyordu. Kardüz’ün uzun yıllar yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği ögrenildi.

UĞUR DÜNDAR ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Uzun yıllar TRT'de programlar yapan gazeteci Uğur Dündar da Kardüz'ün vefatının ardından üzüntüsünü sosyal medyada dile getirdi. Dündar paylaşımında "Üzerimde büyük emeği olan, değerli hocam, TRT'nin efsanevi haber sunucularından Aytaç Kardüz'ü kaybettik. Üzüntümü ifade edecek sözcük bulamıyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

ERBİL ZİYARET ETMİŞTİ

Ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil de geçtiğimiz yıllarda Kardüz'ü yaşadığı bakım evinde ziyaret etmişti. (İHA)



