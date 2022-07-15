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TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz yaşamını yitirdi! Uğur Dündar: Üzüntümü ifade edecek sözcük bulamıyorum

15.07.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz, tatil yaptığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Kardüz, yıllardır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde yaşıyordu. Ünlü gazeteci Uğur Dündar da uzun yıllar birlikte görev yaptığı Kardüz'ün vefatının ardından yaptığı paylaşımda "Üzüntümü ifade edecek sözcük bulamıyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz yaşamını yitirdi! Uğur Dündar: Üzüntümü ifade edecek sözcük bulamıyorum

TRT’nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz, Bodrum tatili sırasında yüzerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

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1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde kalıyordu. Kardüz’ün uzun yıllar yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği ögrenildi.

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UĞUR DÜNDAR ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Uzun yıllar TRT'de programlar yapan gazeteci Uğur Dündar da Kardüz'ün vefatının ardından üzüntüsünü sosyal medyada dile getirdi. Dündar paylaşımında "Üzerimde büyük emeği olan, değerli hocam, TRT'nin efsanevi haber sunucularından Aytaç Kardüz'ü kaybettik. Üzüntümü ifade edecek sözcük bulamıyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

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ERBİL ZİYARET ETMİŞTİ

Ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil de geçtiğimiz yıllarda Kardüz'ü yaşadığı bakım evinde ziyaret etmişti. (İHA)

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