YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TRT Ortak Yapımı "Kar ve Ayı" dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapacak

TRT Ortak Yapımı "Kar ve Ayı" dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapacak

05.08.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Ortak Yapımı "Kar ve Ayı" dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapacak

TRT Ortak Yapımı "Kar ve Ayı" dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapacak

İSTANBUL (AA) - Selcen Ergun'un yönettiği TRT ortak yapımı "Kar ve Ayı" filmi, dünya prömiyerini bu yıl 8-18 Eylül tarihleri arasında 47'ncisi gerçekleştirilecek olan Toronto Film Festivali'nde yapacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ergun'un ilk uzun metrajlı filmi olan "Kar ve Ayı", festivalde ilk ve ikinci filmlerin yer aldığı bölüm olan 'Discovery' bölümünde gösterilecek.

Türkiye - Almanya - Sırbistan ortak yapımı film, festivalin Discovery bölümüne seçilen tek Türk film olma özelliğini de taşıyor.

Kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya mecburi hizmet nedeniyle atanan genç hemşire Aslı'nın, kasabadaki güç ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesini anlatan film, psikolojik gerilim unsurlarını barındırıyor.

Başrolünü Merve Dizdar'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda; Saygun Soysal, Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş, Derya Pınar Ak ve Onur Gürçay yer alıyor.

Çekimleri 2020 yılının kış aylarında Artvin'in Şavşat bölgesinin zorlu koşullarında gerçekleştirilen film, Avrupa'nın en büyük film fonu Eurimages tarafından desteklendi.

TRT ortak yapımı filmin aldığı destek ve ödüller ile yer aldığı atölyeler ise şu şekilde; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Fonu, Medienboard Berlin Film Fonu, Hamburg Film Fonu, Sırbistan Film Merkezi Fonu, Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab, İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar, Berlin Film Festivali Berlinale Talents Senaryo Geliştirme Atölyesi, Cannes Film Festivali La Maison Des Scénaristes, Nipkow Artist- in-Residence Sanatçı Programı ve First Films First Proje Geliştirme Atölyesi.

TRT Ortak Yapımı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuzla'da duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıTuzla'da duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Türk bilim insanlarının kanser tedavisindeki başarı oranı Dünya Nöroşirürji Dergisi'nde yayınlandıTürk bilim insanlarının kanser tedavisindeki başarı oranı Dünya Nöroşirürji Dergisi'nde yayınlandı
Artvin'de kaybolan yaşlı adam başka köyde bulunduArtvin'de kaybolan yaşlı adam başka köyde bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:57
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:24
Yatsı
21:59

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Bizim Eczane
Atasehir
Filiz Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Temizlik polisiyim dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

Temizlik polisiyim dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

30 yıl önce ölen çocuklarını evlendirdiler

30 yıl önce ölen çocuklarını evlendirdiler

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.