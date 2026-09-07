TRT spikeri Cüneyt Kıran'dan Zoran Terzic'e tarihi yanıt! Canlı yayında gündem olan gönderme

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın madalya töreninde Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic'e yönelik protestolar damga vurdu. Turnuva boyunca kışkırtıcı tavırları ve milli yıldızımız Melissa Vargas’ın Türk statüsünde oynamasını hedef alan açıklamaları nedeniyle yuhalanan Terzic, spor kamuoyunun tepkisini topladı. Sırp çalıştırıcı, Türkiye'nin iki devşirme oyuncusu olduğunu ve bu durumun ileride tüm takıma yayılabileceğini iddia etmişti.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: "TÜRKİYE'DE İŞ BEKLENTİSİ OLMASIN"

Sırp antrenörün bu açıklamalarına yanıt veren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Terzic'i açıkça provokatörlükle suçladı. Terzic'in geçmişte Vargas'a Sırbistan pasaportu aldırmak için büyük çaba sarf ettiğini ifşa eden Üstündağ; Sırbistan kadrosundaki Bošković ve Kurtagić örneklerini vererek, "Türk halkının kucak açtığı bu isim artık Türkiye'de bir iş beklentisine girmemeli" ifadelerini kullandı.

CÜNEYT KIRAN'DAN İTALYAN OYUNCULARLA ZEKİCE İRONİ

Terzic’in başlattığı suni kriz, Türkiye ile İtalya arasında oynanan tarihi final maçının televizyon yayınına da doğrudan yansıdı. Karşılaşmayı TRT ekranlarında anlatan tecrübeli spiker Cüneyt Kıran, İtalya Milli Takımı oyuncuları sahaya çıkarken her birini kendi etnik kökenleriyle izleyicilere anons etti. Sırp antrenörün altı boş iddialarına zekice bir ironiyle karşılık veren bu sıra dışı maç önü anlatımı, kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan ve takdir tahlillerine konu olan anlarından biri haline geldi.