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Tüyleri diken diken eden sözler "Türk kadını hayal etmeye devam edecek!"

2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı nefes kesen maçta 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. İstanbul'da kazanılan tarihi zaferin ardından kaptan Eda Erdem Dündar, Gizem Örge ve Derya Cebecioğlu açıklamalarda bulundu.

Tüyleri diken diken eden sözler "Türk kadını hayal etmeye devam edecek!"
Emre Şen

2026 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 deviren Filenin Sultanları, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmanın ardından milli voleybolcularımız duygularını TRT 1 canlı yayınında paylaştı.

EDA ERDEM DÜNDAR: "BUGÜN AVRUPA'NIN BAŞKENTİ İSTANBUL!"

Şampiyonluk kupasını Türk halkına hediye eden takım kaptanı Eda Erdem Dündar, taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Seyirci harikaydı, destek harikaydı. Onların baskısı olmasa 3-2'ye getiremezdik. Herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bizlere en iyisini vermeye çalıştılar, biz de sahaya en iyisini koymaya çalıştık. 3 yıl sonra yeniden şampiyon olmak inanılmaz bir duygu! Cumhuriyet'in bize açtığı yolda, Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin! Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul!"

GİZEM ÖRGE: "EVİMİZDE İSTİKLAL MARŞI OKUMAK HAYALİMDİ"

Mücadelesiyle maça damga vuran tecrübeli libero Gizem Örge, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Evimizde İstiklal Marşı okumak hayalimdi. Ben bu maçı anlatamam, biz ne yaşadık bilmiyorum, ülkeye ne yaşattık bilmiyorum! Herkesle gurur duyuyorum. Çok büyük bir iş başardık. Uzun bir yazdı, sakatlıklar oldu ama yüreğimizi ortaya koyduk. 4. setten sonra film koptu bende, ondan sonra ne yaşadık biz! Kupayı aldığımız için çok mutluyum. Alnımız ak başımız dik!" dedi.

DERYA CEBECİOĞLU: "ÖZEL BİR ODAKLANMAYA İHTİYAÇ YOKTU"

Kritik defans hamleleriyle galibiyette büyük pay sahibi olan Derya Cebecioğlu ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Gerçekten tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İstanbul'da seyircimizin önünde Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutluyum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu tarz maçların motivasyonu için ekstra odaklanmaya ihtiyaç yok, Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Çok mutlu ve gururluyum."

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Filenin Sultanları
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