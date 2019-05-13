Trüf mantarını, Lagotto Romagnolo cinsi köpeklerle buluyor

Bursa'da yaşayan Erdal Civaroğlu, yaptığı araştırmaların ardından yurt dışından av köpeklerinin atası olarak bilinen Lagotto Romagnolo cinsi 3 köpek getirtti. Fiyatları 4 ila 6 bin lira arasında değişen köpeklere, 4 ay boyunca, geçmişte kral ve padişahların yediği belirtilen afrodizyak etkisi olduğu öne sürülen trüf mantarlarını bulabilmeleri için eğitim verdi. Eğitimin ardından köpekler, yurt dışında kilosu bin ila 9 bin euro arasında değişen fiyatlara satılan mantarları bulmaya başladı.

'DEDEKTÖR KÖPEK ÖZELLİĞİ DE TAŞIYOR'

Civaroğlu, köpeklerin aynı zamanda arama kurtarma köpeği olarak da kullanıldığını belirterek, "Bu köpekler, dünya üzerinde trüf mantarı arayan tek saf ırk olarak bilinmektedir. Bu ırklar aynı zamanda, arama, bulma ve kurtarmada dünyanın pek çok ülkesinde görev yapan köpekler arasındadır. Birçok ülkede, havaalanlarında dedektör köpek olarak da kullanılır. Trüf mantarı 15 ila 60 santim arasında değişen toprağın derinliklerinde yetişen, tamamen ağaç köklerine bitişik olan bir mantar türüdür. Geçmişte kral ve padişahların afrodizyak yiyeceği olarak tabir edilir. Mantarın bu kadar değerli olmasının sebebi zor bulunmasıdır. Dünyanın pek çok ülkesinde yüksek rakamlara satılmaktadır. Ülkemizde de devlet teşviki yeni başladı. Özellikle Ege Bölgesi'nde Denizli ve Muğla bölgelerinde yoğun bir şekilde aramalar başladı. Bursa, Bolu gibi illerde de arama çalışmaları başlamış durumda. Tam anlamıyla bilinmiyor fakat yeni yeni atılımlar yapılıyor" dedi.