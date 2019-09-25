Trump konuşurken bakanı uyudu

Medyanın yayınladığı videoda, politikacının uyuya kaldığı görülüyor. CNBC, Ross’un yaklaşık 15 dakika uyuduğunu belirtti.
Bakan Ross daha önce 2017 yılında, Suudi Arabistan’da Arap-İslam dünyası liderleriyle bir araya gelen Trump’ın konuşması sırasında da uyumuştu.
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