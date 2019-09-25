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Trump konuşurken bakanı uyudu

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.09.2019 10:52 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Başkan Donald Trump’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında şekerleme yaptı.

Medyanın yayınladığı videoda, politikacının uyuya kaldığı görülüyor. CNBC, Ross’un yaklaşık 15 dakika uyuduğunu belirtti.

Bakan Ross daha önce 2017 yılında, Suudi Arabistan’da Arap-İslam dünyası liderleriyle bir araya gelen Trump’ın konuşması sırasında da uyumuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Trump Willbur Ross bm

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