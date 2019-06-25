Mynet Trend

Trump'tan taciz iddialarına ilginç yanıt: Tipim değil

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 1990'larda bir köşe yazarına cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddederek, "Benim tipim değil" açıklamasında bulundu.

Trump'tan taciz iddialarına ilginç yanıt: Tipim değil

ABD Başkanı Donald Trump, 1990'larda köşe yazarlığı yapan E. Jean Carroll'a cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddetti.

Trump, Caroll'un New York’ta bir alışveriş mağazasında kendisine cinsel tacizde bulunduğu hakkında yalan söylediğini ifade ederek, "Saygıda kusur etmek istemem ancak ilk olarak o benim tipim değil, ikinci olarak ise böyle bir şey asla yaşanmadı. Asla yaşanmadı, anlaşıldı mı" dedi.

75 yaşındaki E. Jean Carroll, geçtiğimiz Cuma New York dergisinde iddialarda bulunmuştu. Caroll, Trump'ı cinsel taciz ile suçlayan 16'ncı kadın ancak Trump kendisine karşı yapılan tüm iddiaları reddetti.

5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'
Rizeli vatandaştan ilginç çöp atışıRizeli vatandaştan ilginç çöp atışı
İki makas attım korktularİki makas attım korktular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump taciz

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı pahalıya patladı!

Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı pahalıya patladı!

75 öğrenci rahatsızlandı, 400 okul kapatıldı! Sebebi korkunç

75 öğrenci rahatsızlandı, 400 okul kapatıldı! Sebebi korkunç

Uzayda erkeksiz üreme mümkün mü?

Uzayda erkeksiz üreme mümkün mü?

Yuvasından düşen yavru karga kediye böyle yem oldu

Yavru karga kediye böyle yem oldu

Rizeli vatandaşın çöp atışı sosyal medyada gündem oldu

Rizeli vatandaştan ilginç çöp atışı

İstanbul’da drift yapan magandaya arkadaşından uyarı

İki makas attım korktular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.