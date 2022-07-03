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TSK'nın Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü tamamlandı

03.07.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TSK'nın Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine kurduğu köprü tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine kurduğu hafif alaşımlı sabit köprü tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Boğazlar beldesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprünün yerine TSK tarafından kurulan hafif alaşımlı sabit köprüden araç geçişinin başladığı belirtildi.

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