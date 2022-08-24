YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi

TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi

24.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı sınır karakolunda kurulu sistem, terör, düzensiz göç ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesinde etkin rol oynuyor - Sınıra yaklaşan ve güvenlik tehlikesi oluşturan unsurlar, şahingözü termal kameralar, ACAR ve Retinar radarlar, hat boyu kameralar, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ve MİDAS akustik algılama sistemleriyle tespit ediliyor

BURAK MİLLİ - Suriye sınırında Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolunda kurulu KAYI Sınır Güvenlik Sistemi, modern algılayıcı cihazlarla başta terör olayları olmak üzere düzensiz göç ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesinde kullanılıyor.

Kırıkhan ilçesindeki sınır karakolunda görevli "Hudut kartalları", sorumluluk sahasında her türlü hava şartında 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Mehmetçik, 6,5 kilometrelik sınır sorumluluk alanında kuleden gözetleme ve zırhlı araçlarla devriye görevinin yanı sıra KAYI Sınır Güvenlik Sistemi aracılığıyla da Türkiye-Suriye sınırının emniyetini sağlıyor.

Sınıra yaklaşan ve güvenlik tehlikesi oluşturan unsurlar, şahingözü termal kameralar, ACAR ve Retinar radarlar, hat boyu kameralar ve MİDAS akustik algılama sistemleriyle tespit ediliyor.

Sınır hattına yaklaşanlara, güvenlik duvarı yanındaki kamera sistemlerine takılı hoparlörlerden Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar yapılıyor.

Sisteme entegre edilen ASELSAN üretimi SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi sayesinde de terör unsurlarından gelebilecek saldırı noktaları anında saptanıyor. Otomatik odaklama kabiliyetine sahip silah, verilecek komuta göre nokta atışı yapıyor.

Karakolda hazır bulunan ani müdahale kuvveti de zırhlı araçlarla sınıra geçerek devriye faaliyetini icra ediyor.

KAYI Sınır Güvenlik Sistemi sayesinde karakoldaki görüntü yönetim merkezinde askerler tarafından anbean izlenen sınır hattı, terör eylemleri ile düzensiz göç dalgasına ve kaçakçılık olaylarına karşı 7 gün 24 saat takip ediliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldüHatay’da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyorÖzcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor
Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacakKonyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak
Anahtar Kelimeler:
suriye Hatay mehmetçik sınır

Hatay Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
05:53
Öğle
12:43
İkindi
16:24
Akşam
19:22
Yatsı
20:42
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.