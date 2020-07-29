YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. TSO Başkanı Mescier’den bayram mesajı

TSO Başkanı Mescier’den bayram mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 29.07.2020 15:42 | Son Güncelleme

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Mescier, mesajında, Karabük halkının Kurban Bayramı’nı kutladı.Mescier, şunları kaydetti:"Bayramlar, birliğimizi pekiştiren ve bizi biz yapan değerlerimizi bir kere daha anlamlı ve güzel bir vesileyle canlandıran özel günlerdir.

TSO Başkanı Mescier’den bayram mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Mescier, mesajında, Karabük halkının Kurban Bayramı’nı kutladı.
Mescier, şunları kaydetti:
"Bayramlar, birliğimizi pekiştiren ve bizi biz yapan değerlerimizi bir kere daha anlamlı ve güzel bir vesileyle canlandıran özel günlerdir. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermemiz gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramı’nı en iyi dileklerimle kutlar, tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu dünya evine girdi! Ünlü oyuncu dünya evine girdi!
PARTNERÜnlü türkücüden skandal mesaj! Böyle ifşa olduÜnlü türkücüden skandal mesaj! Böyle ifşa oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:49
Sabah
05:35
Öğle
13:01
İkindi
16:56
Akşam
20:17
Yatsı
21:56

Karabük Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Levent Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

KBÜ Rektörü Polat: "Çok kültürlü bir ortama tüm öğrencileri davet ediyorum"

KBÜ Rektörü Polat: "Çok kültürlü bir ortama tüm öğrencileri davet ediyorum"

Otobüsle Karabük'e gelen 12 kişiye ev izolasyonu

Otobüsle Karabük'e gelen 12 kişiye ev izolasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.