YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TSPB ve TİM ihracat yapan şirketler için "kur riski’ paneli düzenleyecek

TSPB ve TİM ihracat yapan şirketler için "kur riski’ paneli düzenleyecek

01.02.2021 12:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katılımın ücretsiz olduğu panel için bugün saat 17.00'ye kadar katılım kaydının tamamlanması gerekiyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliğiyle 2019 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" paneli, bu yıl salgın koşulları nedeniyle, 4 Şubat’ta çevrim içi düzenlenecek.

TSPB açıklamasına göre, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan’ın açılış konuşmalarını yapacağı çevrim içi panel üç oturumlu olarak gerçekleşecek.

Moderatörlüğünü Borsa İstanbul İş Geliştirme Direktörü Kerem Aksoy’un yapacağı "Vadeli İşlemler ile Kur Riskinin Yönetimi" oturumunda, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Türev İşlemler Müdürü Çağan Atlan konuşmacı olacak.

Panelin ikinci oturumunda PWC Türkiye Denetim Hizmetleri Direktörü Aslı Gedik, "Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi" başlıklı bir sunum yapacak. Son oturumda ise İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, "Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.

Açıklamaya göre, yıl boyunca yapılacak kur riski panelleriyle, kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Etkinlikler ayrıca banka ve aracı kurum çalışanlarının katılımına açık olacak. Katılımın ücretsiz olduğu panel için zoom kontenjanın sınırlı olması nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar katılım kaydının tamamlanması gerekiyor. Kayıtları tamamlanan katılımcılara panele giriş için gerekli bilgiler e-posta ile yönlendirilecek. Yayın aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin "YouTube" adreslerinden de canlı yayınlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:23
İkindi
16:02
Akşam
18:27
Yatsı
19:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Büyükçekmece Belediyesi, pandemi sürecinde mağdur olan vatandaşları unutmadı

Büyükçekmece Belediyesi, pandemi sürecinde mağdur olan vatandaşları unutmadı

Tuzla’da online satranç turnuvasına yoğun ilgi

Tuzla’da online satranç turnuvasına yoğun ilgi

TSPB ve TİM ihracat yapan şirketler için "kur riski’ paneli düzenleyecek

TSPB ve TİM ihracat yapan şirketler için "kur riski’ paneli düzenleyecek

Bayat ekmekler israf edilmiyor

Bayat ekmekler israf edilmiyor

Trendyol ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan eğitim bursu

Trendyol ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan eğitim bursu

Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.