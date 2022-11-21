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TTB Başkanı Ergan, fındık üretim ve ihracatını değerlendirdi

21.11.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındığın üretimi yanında ihracatı için de çaba gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Ergan, yazılı açıklamasında, 1 Eylül'de başlayan 2022-2023 sezonunun geride kalan kısmında yaklaşık 64 bin ton iç fındık ihraç edilerek, karşılığında 356 milyon dolar girdi sağlandığını belirtti.

Geçen sezonun aynı döneminde de 91 bin ton iç fındık ihraç edildiğini işaret eden Ergan, söz konusu dış satımdan ise 592 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydetti.

Ergan, ihracatta miktar bazında yaklaşık yüzde 30'luk bir gerileme yaşandığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dış piyasadaki durgunluğun önümüzdeki haftalarda ortadan kalkacağını tahmin ediyoruz. Bunu sağlamak için de içeride nasıl üretimi arttırmak için çaba gösteriyorsak dış satımı için de aynı şekilde çalışmalıyız. Mevcut pazarlarda payımızı korumak değil, arttırmanın gayreti içinde olmalıyız. Bunun için de fındığımızı kullananları, ihraç ederek döviz kazandıranları önemsemeliyiz."

"ÜRETİCİ ÇOK ÜRETECEK, SANAYİCİ ÇOK İŞLEYECEK, İHRACATÇI DA ÇOK SATACAK"

Yeni pazarların önemine de vurgu yapan Ergan, "Yeni pazarlar bulup fındığımızı dünyaya yedirerek ihracatımızı, dolayısıyla kazancımızı da arttırmalıyız. Fındıkta bizim için üretici de tüketici de velinimettir." değerlendirmesini yaptı.

Ergan, TTB olarak da yaklaşık 20 yıldan bu yana fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için projeler uyguladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Üretici çok üretecek, sanayici çok işleyecek, ihracatçı da çok satacak. Böylelikle de herkes kazanacak, ülkemiz daha fazla döviz sağlayacak, hep birlikte zenginleşecek, kalkınacağız. Biz buna 'Fındıkta Topyekün Kalkınma' diyoruz. Bunun yolu ve yöntemini de 'çok çalışacağız, çok üreteceğiz, çok satacağız, çok kazanacağız' sloganımız ile ifade ediyoruz."

Ortahisar Kaymakamlığı ve belediyesiyle bu yıl da işbirliği yaparak, bahçelerin yenilenmesine katkı vereceklerini vurgulayan Ergan, dış piyasalara yönelik tanıtım etkinlikleri için de proje uygulayacaklarını belirtti.

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